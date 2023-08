Celebrity Ascent: Schwestern als Taufpatinnen & Brüder am Steuer

Next Slide

Mit Captain Sandy Yawn, die durch ihren Auftritt in der US-Erfolgsserie „Below Deck“ bekannt wurde, und ihrer Schwester Michelle Dunham, Gründerin der Jacksonville School for Autism, werden Schwestern die Patenschaft des neuen Schiffes übernehmen. Vorstellung der Taufpatinnen im Video HIER

Neben den Schwestern wird ein weiteres Geschwisterpaar eine wichtige Rolle auf dem neuen Celebrity-Schiff spielen: Die Brüder Dimitrios und Tasos Kafetzis übernehmen als Kapitäne das Ruder der Celebrity Ascent – ein Novum in der Kreuzfahrtbranche.

Die offizielle "Naming Ceremony" der Celebrity Ascent findet am 1. Dezember in Fort Lauderdale statt. Zwei Tage später beginnt die Jungfernfahrt.

Inspirierende Frauen als Patinnen

Captain Sandy und Michelle reihen sich damit in eine illustre Gruppe zielstrebiger und inspirierender Frauen ein, die die Rolle der Patin für ein Schiff von Celebrity Cruises innehaben. Zu den Patinnen der Schiffe der Edge-Klasse gehören Turnstar Simone Biles, 19-fache Weltmeisterin und 7-fache Olympia-Medaillengewinnerin (Celebrity Beyond, 2022), Reshma Saujani, Gründerin und CEO der internationalen gemeinnützigen Organisation Girls Who Code (Celebrity Apex, 2021) und Malala Yousafzai, Nobelpreisträgerin und Aktivistin (Celebrity Edge, 2018).

„Wir fühlen uns geehrt, dass Captain Sandy und ihre Schwester Michelle in das Erbe der Patinnen von Celebrity Cruises eintreten, denn beide sind inspirierende Frauen, die ihr Leben dem Ziel gewidmet haben, einen positiven Einfluss auf die Welt zu nehmen“, erklärt Laura Hodges Bethge, Präsidentin von Celebrity Cruises, und fügt hinzu: „Die Lebensgeschichte von Captain Sandy ist eine Geschichte von Belastbarkeit und Führungsstärke, von einer Pionierin in der Seefahrt und von einem inspirierenden Vorbild für junge Frauen.

Ihre Schwester Michelle setzt sich unermüdlich für Kinder mit Autismus ein und zeigt uns, was möglich ist, wenn man eine Vision einer besseren Welt verfolgt. Beide Frauen leben die Werte von Celebrity und wir haben keinen Zweifel daran, dass sie die perfekte Wahl für die Celebrity Ascent sind.“ (red)