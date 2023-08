NCL nimmt Norwegian Viva in Empfang

Nach dem Stapellauf der preisgekrönten Norwegian Prima im Jahr 2022 freut sich die Reederei nun auch schon die Norwegian Viva in der Flotte begrüßen zu können. Dieser Meilenstein markiert die Ankunft des zweiten von insgesamt sechs Schiffen der Prima- Klasse, die bis 2028 in Dienst gestellt werden sollen.

Norwegian Viva - " Live it Up"

Der Slogan des Schiffes, „Live it Up“, stehe dabei für eine Verbesserung des Gästeerlebnisses und die charakteristischen Merkmale dieser bahnbrechenden Klasse. Dazu gehören eine gehobene Ausstattung, ein geräumigeres Design, aufregende Aktivitäten an Bord wie der dreistöckige Viva Speedway sowie innovative Speisekonzepte, insbesondere die Indulge Food Hall – eine Open-Air-Markthalle mit elf einzigartigen Restaurants.

„Der Bau von Schiffen, die so herausragend sind wie die der Prima-Klasse, ist nur in Zusammenarbeit mit einer unglaublichen Werft wie Fincantieri möglich“, so David J. Herrera, Präsident von Norwegian Cruise Line. „Die Auslieferung ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Norwegian Viva, und wir freuen uns sehr darauf, dieses spektakuläre Schiff zum Leben zu erwecken und unsere Gäste nächste Woche an Bord zu begrüßen.“

„Die Norwegian Viva ist ein Beweis für unsere wunderbare Partnerschaft mit Norwegian Cruise Line“, sagte Pierroberto Folgiero, Chief Executive Officer von Fincantieri. „Wir sind stolz darauf, diese Rolle für die innovative Prima-Klasse zu spielen, und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft in den kommenden Jahren mit den nächsten vier mit Spannung erwarteten Schiffen der Prima-Klasse fortzusetzen.“

Details zur Taufe & Routen

Nach der Jungfernfahrt des Schiffes am 10. August 2023 wird die Norwegian Viva eine Reihe von Kreuzfahrten im Mittelmeer und zu den griechischen Inseln absolvieren, bevor sie am 28. November 2023 in Miami offiziell getauft wird. Luis Fonsi („Despacito“), der mit dem Latin GRAMMY ausgezeichnete Singer-Songwriter und Taufpate der Norwegian Viva, wird an der Feier teilnehmen, um dem Schiff offiziell seinen Segen zu geben. Zur Seite stehen ihm dabei die „Queen of Latin Pop“, Paulina Rubio, der aus Miami stammende „Saturday Night Live“-Comedian Marcello Hernandez sowie der Sänger Pedro Capó.

Das Schiff wird seinen Heimathafen in San Juan, Puerto Rico, haben und von Dezember 2023 bis März 2024 in der Karibik unterwegs sein, mit Anläufen in Tortola, Britische Jungferninseln, St. John’s, Antigua, Bridgetown, Barbados, Castries, St. Lucia, Philipsburg, St. Maarten und St. Thomas, US Virgin Islands.

Weitere Informationen unter: www.ncl.com (red)