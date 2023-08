AIDAsol-Weltreise 2024/25: Teilstrecken buchbar

So können Gäste beispielsweise in 36 Tagen von Hamburg nach San Antonio, dem Hafen von Santiago de Chile, oder in 48 Tagen traumhafte Orte wie Französisch-Polynesien, Neuseeland, Australien und Mauritius bereisen. Ein weiteres Highlight ist die Etappe von Mauritius nach Hamburg mit Stopps auf La Réunion, in Südafrika, Namibia und auf den Kanaren. Die komplette AIDA Weltreise startet am 23. Oktober 2024, führt in 117 Tagen in 41 Häfen und 17 Länder. Die Reise mit AIDAsol endet am 17. Februar 2025 wieder in Hamburg und ist ab 14.445 EUR pro Person zum AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB) buchbar, inkl. 3.000 EUR Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30. April 2024.

Die einzelnen Teilstrecken können bereits ab 3.650 Euro pro Person zum AIDA PREMIUM Preis bei 2er-Belegung (Innenkabine IB) gebucht werden, inkl. 700 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung bei Buchung bis 30. April 2024. Das Kontingent ist limitiert.

Zahlreiche Highlights

Rio de Janeiro: Goldene Sandstrände, subtropische Wälder und der Zuckerhut: Einheimische nennen ihre Stadt nur „Cidade Maravilhosa“ – die traumhaft schöne Stadt. Hier erleben Gäste den Rhythmus Rios und die Lebensfreude der Bewohner hautnah. Tauranga: Alle „Herr der Ringe“- und „Hobbit“-Filme wurden an verschiedenen Orten in Neuseeland gedreht. Gäste können noch heute das Auenland mit dem Dörfchen Hobbingen, nicht weit vom Stadtkern entfernt, bewundern – im endlos scheinenden Grün rund um Matamat.

Napier: Berühmt ist dieser neue AIDA Hafen vor allem für seine klassizistische Architektur aus den 1930er-Jahren. In der neuseeländischen Artdéco-Stadt lassen sich außerdem viele Maori-Motive und -Muster bewundern.

Melbourne: Gäste können an Silvester in der australischen Metropole die Sektkorken knallen lassen! Entlang des Yarra Rivers, in den Birrarung Marr Parkanlagen, am Federation Square oder an Deck von AIDAsol – von überall hat man perfekte Sicht auf Feuerwerk und Drohnenshow.

Südafrika & Namibia: Hier erleben Gäste die Reize Afrikas in all ihrer Schönheit: Von dem Charme und der malerischen Tafelberg-Kulisse Kapstadts über die beeindruckende afrikanische Tierwelt bis hin zu den riesigen Sanddünen der Wüste Namib.

Buchbare Teilstrecken