Motel One: Eröffnungen in Dublin und Mannheim

Ganz im Zeichen der Literatur steht das erste Motel One Irlands unweit der bekannten Ha’penny Bridge und Temple Bar. Im Atrium des neuen Motel One Dublin, das über vier Geschoße geht, werden die Gäste auf irisch „Céad mile fáilte / Welcome a thousand times“, in Leuchtschrift über einer abstrakten Pflanzenwand auf der grünen Insel begrüßt. Das neue Haus ist das erste der Hotelgruppe in Irland und verfügt über 310 Zimmer, eine stylische Lounge samt typisch irischer Bar, Meetingraum und Coworking-Spaces. Die Zimmerpreise starten ab 109 EUR.

Design orientiert sich an der Literatur

Mit dem Irish Writer’s Museum direkt vor der Tür des neuen Motel One Dublin, war auch das Designthema. Dublin ist ein Paradies für Poesie- und BuchliebhaberInnen. Die Bar, die mit einem großen Rückwandregal aus Holz und Metallelementen gestaltet ist, wird Davy Byrne’s Pub genannt. Die Lounge-Gestaltung selbst ähnelt einem Kaminzimmer. Wandvertäfelungen verleihen nostalgischen Charakter und entführen den Gast in ein anderes Jahrhundert. Den Kontrast dazu setzen moderne Möbel sowie Leuchten

Denkmalgeschütztes Gebäude in Mannheim

Im April wurde das erste Motel One in Mannheim, im denkmalgeschützten Postgebäude inmitten der Stadt, eröffnet. Nach einer umfangreichen Sanierung heißt das 341-Zimmer Hotel direkt am Paradeplatz seine Gäste willkommen. Die Inneneinrichtung ist eine Hommage an die „UNESCO City of Music“, untermalt von Werken des Mannheimer Streetart-Künstlers CZOLK. Während das Erdgeschoss der Klassik aus der Barockzeit gewidmet ist, stehen Bar und Lounge im vierten Obergeschoß im Zeichen moderner Musikstile, von Hip-Hop, Rock bis Jazz. Die Bar ist der zentrale Blickfang und angelehnt an das Design einer Bühne, hinter der ein Monitor Ausschnitte von Konzerten zeigt. Eine „echte Bühne“, die jederzeit für Live-Auftritte bereitsteht, Workbenches, die an ein Tonstudio erinnern oder eine Collage aus hunderten Lautsprechern, setzen die „City of Music“ in Szene.

Nachhaltige Gestaltung

Wie alle Motel One Häuser wird auch das Hotel in Mannheim zu 100% mit grünem Strom betrieben. Die Teppiche in den Zimmern sind Cradle to Cradle zertifiziert und damit besonders ressourcenschonend. Die zertifizierten Naturkosmetika sind ohne Mikroplastik und werden in nachfüllbaren PET-Pumpspendern bereitgestellt. Mit neuesten Armaturen wird zudem Wasser gespart und beim Bio-Frühstücksangebot werden vermehrt vegetarische und vegane Alternativen angeboten. Jedes Zimmer ist mit Boxspringbetten, Raindance-Dusche und Klimaanlage sowie einem Flatscreen-TV und High-Speed-WLAN ausgestattet. (red)