Analyse: Last-Minute-Preise bei Mietwagen stark gesunken

Eine Analyse von HolidayCheck Mietwagen, einer unabhängigen, Mietwagen-Plattform, zeigt, dass sich die Last-Minute-Preise für Mietwagen in den Sommerferien wieder an das Niveau von 2019 annähern, in einigen Zielen liegen die Preise sogar darunter. Für die Untersuchung hat das Portal die Mietwagenpreise für die erste Augustwoche in vier Sommerzielen von Ende Jänner und 14 Tage vor Reiseantritt verglichen.

Mallorca und Sardinien deutlich billiger

Mallorca, das mit Preisen ab 500 EUR zu Beginn des Jahres als eine der teuersten Mietwagendestinationen galt, hat einen deutlichen Preisschwund erfahren. Die Kosten für Mietwagen auf der spanischen Insel betragen mit 156 EUR ca. ein Drittel im Vergleich zum Frühbucherpreis im Januar 2023. Ebenso erfreulich ist die Entwicklung auf der italienischen Insel Sardinien, die im Januar dieses Jahres ebenfalls als eine der teuersten Mietwagendestinationen galt. Der Preis ist hier von stolzen 629 EUR auf 237 EUR gesunken.

Lissabon günstiger als 2019

Portugals Küstenlandschaft und die kurzen Distanzen zwischen den Orten und Sehenswürdigkeiten machen das Land zu einem perfekten Ziel für Roadtrips. Der Flughafen Lissabon bietet sich dabei als idealer Startpunkt an. Die Preise für Mietwagen sind hier im Vergleich zum Anfang des Jahres deutlich gefallen und erreichen mit 63 EUR sogar niedrigere Preise als im Jahr 2019, damals lagen sie bei 150 EUR.

Auch die größte griechische Insel, Kreta, zeigt eine deutliche Senkung der Kosten, was die Erkundung der Insel mit einem Mietwagen noch attraktiver macht. Insbesondere am Flughafen Heraklion lassen sich günstige Mietwagenangebote finden, die nun mit 208 EUR fast wieder auf 2019-Niveau sind. Im Jänner mussten Reisende noch mit 455 EUR rechnen.

Mehr Angebot als Nachfrage

HolidayCheck Mietwagen empfiehlt all denen, die ihre Reise noch nicht gebucht haben, spätestens jetzt zuzuschlagen. „Die Preise sind aktuell etwa 60% niedriger als im letzten Jahr und liegen in einigen Fällen sogar unter dem Niveau von vor der Pandemie 2019. Der Grund dafür ist einfach; es gibt schlicht nicht genug Nachfrage für das Angebot an Autos, das diesen Sommer zur Verfügung steht. Der Trend ist daher völlig untypisch, wenn man sich die Preise für Mietwagen in diesem Jahr ansieht“, so HolidayCheck Mietwagen Experte Erik Weenink. (red)