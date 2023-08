Seabourn übernimmt neues Expeditionsschiff

Sie ist das zweite für die Reederei gebaute Luxus-Expeditionsschiff; ihr Schwesterschiff, die Seabourn Venture, wurde 2022 in Dienst gestellt. Natalya Leahy, Präsidentin von Seabourn, erklärt, dass die hochmoderne Seabourn Pursuit die perfekte Kombination aus Luxus und Expedition biete: „Die Seabourn Pursuit kombiniert das Beste aus zwei Welten: Die unverkennbare und luxuriöse Welt von Seabourn und die Welt der Entdeckungen und Abenteuer. Das Schiff ist für anspruchsvolle Gäste konzipiert, die nach außergewöhnlichen Erfahrungen suchen. Sie werden Seabourns luxuriösen Stil und den intuitiven, persönlichen Service genießen, während die Seabourn Pursuit sie zu beeindruckenden Zielen auf der ganzen Welt bringt, die nur wenige Menschen bereisen."

Yachtähnliches Expeditions-Erlebnis

Die Seabourn Pursuit bietet luxuriöse, yachtähnliche Erlebnisse, ergänzt durch eine Ausrüstung, die ein umfangreiches Angebot an Expeditionsaktivitäten ermöglicht. Dazu gehören unter anderem zwei U-Boote für bis zu sechs Passagiere. Alle Expeditionen werden von einem erfahrenen 24-köpfigen Expeditionsteam aus WissenschaftlerInnen und NaturforscherInnen geleitet. Die Seabourn Pursuit wurde nach den Standards der PC6-Polarklasse gebaut und verfügt über eine Fülle an moderner Hardware und Technologie. Mit einer Decksfläche von fast 30.000 Quadratmetern bietet die Seabourn Pursuit ganz besondere Details. Dazu gehören Gästebereiche im Innen- und Außenbereich mit einer Sicht von fast 270 Grad sowie eine 4K-GSS-Cineflex-Kamera am Mast der Constellation Lounge, die Bilder aus meilenweiter Entfernung auf Monitore im ganzen Schiff und den Suiten überträgt.

Darüber hinaus bietet die Seabourn Pursuit, wie auch die anderen Schiffe der Seabourn-Flotte, viel Platz pro Passagier, acht Restaurants mit Gourmetküche und luxuriöse Suiten, darunter zwei Duplex Wintergarden-Suiten.

Start im Mittelmeer

Die Seabourn Pursuit wird am 12. August 2023 in Dienst gestellt, und sie wird zunächst fünf Reisen im Mittelmeer unternehmen, gefolgt von zwei Reisen über den Atlantik und durch die Karibik. Am 10. Oktober 2023 wird sie in Barbados eintreffen, um zu ihren ersten Expeditionsreisen aufbrechen. Bis Ende März 2024 wird sie die Küsten Südamerikas, den Amazonas und die Antarktis erkunden.

Nach ihrer ersten Antarktis-Saison folgen Warmwasser-Expeditionen durch den Südpazifik und nach Australien, wo sie zwischen Juni und August 2024 die Kimberley-Region im Northern Territory und Westaustralien anlaufen wird. (red)