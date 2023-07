Neue Attraktionen und Shows in Las Vegas

Am 4. Juli erleuchtete die Sphere (https://www.thespherevegas.com/ )das erste Mal die Exosphere – und verwandelte damit die Skyline von Las Vegas. Die Sphere wird eine breite Palette künstlerischer und markenbezogener Inhalte präsentieren, die nicht nur von den Gästen der Sphere und den mehr als 40 Mio. BesucherInnen von Las Vegas pro Jahr gesehen werden, sondern auch weltweit auf Social Media oder in den Medien geteilt werden. Die Produktion zum 4. Juli war nur der Anfang für die Exosphere, denn sie wird weiterhin kreative Aktivitäten in Abstimmung mit wichtigen Veranstaltungen in Las Vegas zeigen. Im September dieses Jahres wird die Exosphere im Rahmen der Eröffnung mit U2 prominent in Szene gesetzt.

Shows & Konzerte

Neben dem Auftritt der britischen Kultband in der neuen Location Sphere hat Las Vegas aber noch mehr zu bieten. AWAKENING ist in neuer Inszenierung am 30.Juni ins Wynn Las Vegas zurückgekehrt. Das Spektakel AWAKENING bietet neue Artistik, schwebende Luftakrobaten und Choreografien, die mehrstöckige Bühnen füllen. Garth Brooks hat seine Termine für seine neue Las Vegas Residency 2024 bekannt gegeben, die 18 zusätzliche Auftritte im Colosseum at Caesars Palace vorsieht. Diese werden am 18., 20. und 21. April, 25., 27. und 28. Mai, 4. und 5. Mai, 26., 28. und 29. Juni und 3., 5., 6., 10., 12. und 13. Juli 2024 stattfinden. Auch Earth, Wind & Fire kehren für ein auf neun Vorstellungen begrenztes Engagement ins Venetian Resort Las Vegas zurück. Die legendäre Musikgruppe kommt vom 20-22.Oktober, 25., 27. und 28.Oktober, sowie vom 1. bis zum 2. November 2023 wieder.

Neue kulinarische Attraktionen

Im Horseshoe Las Vegas hat Guy Fieri’s Flavortown Sports Kitchen eröffnet. Das neue Restaurantkonzept ist zum Frühstück, Mittag- und Abendessen geöffnet. Die Gäste können auch eine Vielzahl von erfrischenden Margaritas der Marke Guy’s Santo Tequila, Cocktails, Flaschen- und Fassbier sowie Wein genießen. Außerdem werden in der The Sundry Food Hall preisgekrönte Köche ihr Las Vegas Debüt geben: The Sundry, ein unverwechselbares kulinarisches Erlebnis wurde im Juni eröffnet. Es präsentiert eine kuratierte Mischung aus regionaler und internationaler Küche. Die Sundry Foodhall bietet zwei Full-Service-Restaurants, vier Bars und 12 Foodhall-Konzepte. (red)