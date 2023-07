Personalmangel: FH Frankfurt fürchtet längere Wartezeiten

„Es kann sein, dass aussteigende Passagiere auf ihre Koffer warten müssen", sagte Schulte dem Magazin „Der Spiegel". Der Flughafen werde priorisieren: Passagiere, die einen Anschlussflug erreichen müssen, hätten Vorrang. Damit reagiere Fraport auf Personalprobleme.

Schulte sagte dem Nachrichtenmagazin auf die Frage, was die größte Herausforderung am Flughafen Frankfurt sei: „Gute Mitarbeiter zu finden. Und sie zu halten." In der Corona-Pandemie, als kaum geflogen wurde, hatte sich Fraport laut „Der Spiegel" von 4.000 Beschäftigten getrennt. Das war fast ein Fünftel der Belegschaft. (APA/red)