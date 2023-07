Attika Reisen startet neues Yacht-Charter-Programm

Um seinen Gästen ein Inselhopping der exklusiven Art ermöglichen zu können, bietet Attika Reisen mit seiner 47-jährigen Erfahrung in der Tourismusbranche nun zusammen mit Hermes Yachting Segeltörns auf Yachten und Katamaranen an. Hermes Yachting wurde 2006 in Athen gegründet und hat sich von einem kleinen Familienunternehmen zu einem der führenden Yachtanbieter Griechenlands entwickelt. Segelfans haben die Wahl zwischen zwölf unterschiedlich großen Yachten und Katamaranen, die exklusiv für Gruppen von sechs bis zwölf Personen gebucht werden können.

Skipper gegen Aufpreis buchbar

Wer besonders entspannt und stressfrei reisen möchte, kann gegen einen Aufpreis den Skipper dazubuchen sowie weitere Extras wie Verpflegung, Treibstoff, Liegeplatzgebühren, Angelausrüstung, Strandtücher und W-LAN Router. Auch die Organisation von Flug und Transfer zum Startpunkt kann auf Wunsch vom Expertenteam bei Attika Reisen übernommen werden.

Zwei einwöchige Routen stehen zur Wahl

Im Portfolio stehen momentan zwei einwöchige Routen zur Auswahl. Beide starten und enden in Lavrion bei Athen, wobei die eine Fahrt durch den Saronischen Golf führt, die andere zu einigen Inseln der Kykladen. Beide Routen können aber auch individuell zusammengestellt werden. Die einwöchige Segeltour durch den Saronischen Golf führt von Lavrion zuerst nach Aegina und besucht dann Palea Epidaurus auf dem Peloponnes. Von dort geht es weiter auf die Insel Poros und über Ermioni auf dem Festland nach Spetses, Hydra und zurück nach Lavrion. Die Route zu den Kykladen begeistert nach ihrem Start in Lavrion mit einer siebentägigen Reise zu den Inseln Kea, Syros, Mykonos, Naxos, Paros und Kythnos. Damit die vielen weitläufigen Sandstrände, malerischen Buchten und das kristallklare Wasser auch ausgiebig genossen werden können, sind am Strand von Grammata auf Syros, auf Delos und am Kolona Beach auf Kythnos Schwimm-Stopps eingeplant.

Platz für 12 Personen

Eine Woche auf dem Katamaran Lagoon 42- Zoe, laut Umfragen das beliebteste Modell bei den Kunden, kostet beispielsweise ab dem 21.10.2023 4.200 EUR. Ein Skipper kann für 1.330 EUR und Verpflegung dazu gebucht werden. Der Katamaran bietet mit einer Länge von knapp 13 Metern für bis zu zwölf Personen Platz, die sich auf vier Doppel- und zwei Einzelkabinen und zwei Kojen im Aufenthaltsbereich verteilen. Ein gemütliches Cockpit und eine durchgehende Ebene von der Achterplattform bis zum Salon gewährleisten eine optimale Raumnutzung an Bord. Die Yacht verfügt ebenfalls über eine große Glastür, die über die gesamte Breite des Kajütdachs verläuft und den Blick nach innen frei gibt, einen weiter nach achtern versetzten Mast und eine Selbstwendefock für garantierte Leistung und einfache Handhabung.

Programmausbau geplant

In Kürze werde Attika Reisen sein Angebot im Yacht-Charterbereich durch die Kooperation mit ITY Sailing Cruises noch erweitern. Dadurch würden dann auch Routen zu den ionischen Inseln, den Sporaden und Kreta möglich sein, heißt es in der Pressemeldung des Veranstalters. Reisebüros erhalten für eine Yacht-Charter-Buchung 8% Provision - auch bei Pauschalbuchung. Dann werden jedoch die Sonderleistungen, wie zum Beispiel Verpflegung, Liegeplatzgebühren, Treibstoff usw. nicht provisioniert. (red)