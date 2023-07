FTI und Eurowings: klimafreundliche Tarife

Die FTI Group hat gemeinsam mit Eurowings einen klimafreundlichen Tarif entwickelt: Mit der Buchung unterstützen Reisende den Einsatz von SAF, der aus biogenen Reststoffen wie gebrauchtem Speiseöl gewonnen wird und bis zu 50% herkömmlichem Kerosin beigemischt werden kann. Der CO2-Ausstoß ist um 80% niedriger als bei dem traditionellen Flugtreibstoff.

Buchbar nur im Reisebüro

Die „Leisure Value Fare“ ist ab sofort als Pilotprojekt bei FTI Touristik in Reisebüros buchbar. Anwendbar ist der Tarif auf alle Pauschalreisen mit Eurowings-Flügen ab Österreich, Deutschland und der Schweiz in Richtung Palma de Mallorca. Der Zuschlag auf den Reisepreis beträgt 15 EUR pro Person pro Strecke. Die Pauschale nutze Eurowings zu 100% für den Zukauf und die Betankung von SAF und garantiere, dass der durch den Tarifzuschlag gekaufte Anteil an SAF in das Lufthansa Group Flugsystem eingespeist werde, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig verringere sich durch die Leisure Value Fare der persönliche CO2-Abdruck der Fluggäste.

„Gemeinsam mit der Lufthansa Group investieren wir Millionenbeträge in die modernsten Flugzeuge der Welt. Diese mit Biokraftstoffen zu betanken ist aktuell die umweltfreundlichste Art des Fliegens“, erklärt Jens Bischof, CEO Eurowings. Und Karl Markgraf, CEO der FTI Group ergänzt: „Wir möchten mit diesem Piloten einen Beitrag zu klimafreundlicherem Fliegen leisten und steuern dieses Angebot bewusst über das Reisebüro.“

Die Leisure Value Fare kann ab sofort als Bestandteil einer Pauschalreise in Kombination mit jedem Hotel auf Mallorca aus dem FTI Touristik-Portfolio gebucht werden. Weitere Infos unter www.ftigroup-service.de/leisure-value-fare (red.)