RIU setzt auf Nachhaltigkeit mit Vernunft

In den Destinationen von RIU liegt der Fokus auf sozialen Projekten und Investitionen, die der lokalen Bevölkerung zugutekommen und die negativen Auswirkungen der Reisebranche minimieren. Die Zielvorgabe für 2023 ist ein Investitionsvolumen von über 3 Mio. EUR. 2022 investierte RIU knapp 2,3 Mio. EUR in 71 Projekte in Zusammenarbeit mit 64 strategischen Partnern.

Den größten Anteil (54%) nimmt die Förderung von Kindern ein. 42.636 Kinder und Jugendliche konnten in verschiedenen Projekten - hauptsächlich aus den Bereichen Gesundheit, sozialer Entwicklung und Bildung - unterstützt werden. In Sal beispielsweise finanziert RIU eine Kinderklinik, wo rund 10.000 Kinder eine kostenlose und dauerhafte Gesundheitsversorgung erhalten. Auch engagiert sich die spanische Hotelkette im Bereich Umwelt- und Klimaschutz durch Projekte zum Schutz der Artenvielfalt. So konnten beispielweise 1.000 Korallen neu angepflanzt werden.

Wichtiger Faktor Ausbildung

Ein weiterer wichtiger Pfeiler ist die Ausbildung der MitarbeiterInnen. Sie sind der Schlüssel zur Nachhaltigkeit, sagt Carmen Riu. Aus diesem Grund hält sie es für grundlegend, das Umweltbewusstsein und die Sensibilität der Mitarbeitenden durch Schulungen zu stärken. Die neue Nachhaltigkeitsstrategie für 2023 sieht eine Ausweitung des „Supervisors" auf alle Hotels vor. Den Supervisor gibt es bereits in allen amerikanischen und europäischen Ländern. Nun sollen 100 Supervisor in allen RIU-Hotels den Kreislauf der Ressourcen, die Zertifizierung von Lebensmittelabfällen, den Digitalisierungsprozess und die Schulung der MitarbeiterInnen in Sachen Nachhaltigkeit kontrollieren und fördern.