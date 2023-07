Gästehäuser: Alternative Unterkünfte auf den Malediven

Die Malediven bestehen aus mehr als 1.190 Inseln, die alle einzigartig und verschieden sind. Zum Archipel gehören 26 Atolle – Ringe aus Inseln und Riffe unterschiedlicher Form, Tiefe und Größe, die in allen Blautönen schimmern. Auf den 200 bewohnten Inseln des Landes pflegen die Malediver ihren charakteristischen entspannten Lebensstil, der über Jahrtausende durch die einzigartige Beschaffenheit der winzigen Inseln im weiten Meer geprägt wurde. Reisende, die im Urlaub Land und Leuten näherkommen möchten, sollten als Unterkunft vielleicht ein kleines, feines Gästehaus wählen anstelle der bekannten, großen Resorts. So kommen sie auch mit den Einheimischen ins Gespräch und erhalten einen Einblick in ihr Leben, in Kultur, Küche und Kunsthandwerk.

Kultur und Kunsthandwerk

Auf den rund 200 bewohnten Inseln der Malediven leben nur gut eine halbe Million Menschen. Doch sie bewahren ihre Kultur, ihre Sprache und Schrift. Das Handwerk und die Traditionen wurden vom Meer geprägt: Die Malediver sind Meister im Bootsbau. Ihr traditionelles Dhoni wurde über Jahrhunderte hinweg geformt, wodurch ein Boot entstanden ist, das sich perfekt an die regionalen Bedingungen anpasst. Die traditionelle Küche basiert auf Fisch und Kokosnuss. Musik und Tanz zeigen starke Einflüsse aus Ostafrika, Arabien und dem indischen Subkontinent. Das maledivische Kunsthandwerk wird von einer Generation an die nächste weitergegeben, zur Tradition gehören lackierte Holzornamente, fein gewebte Schilfrohrmatten, handgeknüpfte Kokosseile und Korallenschnitzereien.

In die Geschichte eintauchen

Haa Alifu und Haa Dhaalu, die nördlichste Region der Malediven, beherbergt historisch bedeutsame Inseln, die für ihr reiches Erbe und ihre abenteuerlichen Geschichten bekannt sind. Die Inseln sind bei Touristen beliebt wegen ihrer unberührten Strände, lebendigen Korallenriffe und der Möglichkeit, den kulturellen Reichtum der Malediven zu erkunden. Dazu gehören die Kindheitsresidenz von Sultan Mohamed Thakurufaanu, die in ein Museum umgewandelt wurde, die Kandhuvalu-Moschee, erbaut zwischen 500 und 1.500 nach Christus, und das Schiffswrack von Filladhoo, das 15 Meter unter der Wasseroberfläche ein Abenteuer für alle Tauchbegeisterten bietet.

Gästehäuser: Klein, fein, familiär

Auf den Malediven sind familiäre Gästehäuser noch eine noch unbekannte, günstigere Alternative zu den großen, abgeschlossenen Resorts. Umso spannender – und entspannender – sind diese Unterkünfte für alle Reisenden, die der Natur nah sein und auch die traditionelle Kultur kennenlernen möchten. Diese sechs charmanten Guest Houses sind dafür schöne Beispiele: