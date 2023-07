Viva Cruises: Neuer Flussreisen-Katalog

Der neue Katalog greife einmal mehr das Credo und das Versprechen „Enjoy the Moment“ des Düsseldorfer Flussreiseveranstalters auf und bietee neben bewährten Reisen neue Routen auf Rhein, Main, Donau, Mosel, Rhône und Seine sowie Flussreisen auf dem neuen Schiff, der Viva Enjoy, so der Veranstalter in einer Presseaussendung.

Insgesamt bietet Viva Cruises mit acht Schiffen 85 verschiedene Routen auf Europas Flüssen in 12 Ländern – die Vielfalt der Reisen reicht dabei von Vier-Nächte-Kurzreisen über One-Way-Flusskreuzfahrten bis hin zur Jungfernfahrt der Viva Enjoy. Außerdem finden Gäste im neuen Katalog abwechslungsreiche Ausflugstipps passend zu den angebotenen Reisen.

Drei Schiffe ganzjährig unterwegs

„Neben unseren beliebten Flussklassikern bieten wir zahlreiche neue Routen, schaffen Erlebnisse und besondere Momente. 2024 werden wir mit der Viva Enjoy ein weiteres Schiff in Dienst stellen und dann mit insgesamt acht Schiffen unterwegs sein – drei davon das ganze Jahr über, also auch in den Wintermonaten Januar, Februar und März. Damit können wir der immer weiter steigenden Nachfrage entsprechen“, so Andrea Kruse, Geschäftsführerin von Viva Cruises.

Auch 2024 halte VIVA Cruises an einem vielseitigen Konzept fest – nationalen sowie internationalen Gästen stehe eine große Auswahl an Reisen mit verschieden Starthäfen zur Verfügung, heißt es weiter. So ist die Viva One überwiegend ab/bis Düsseldorf auf dem Rhein in Richtung Niederlande und Belgien sowie im Moseltal unterwegs. In Frankfurt und Koblenz starten und enden eine Vielzahl der innerdeutschen Reisen mit der Viva Tiara – auch die beliebten Vier-Nächte-Flusskreuzfahrten zum Schnuppern oder für eine kurze Auszeit auf dem Fluss sind wieder dabei. Neu im Programm sind achttägige One-Way-Touren mit der Viva Moments von Düsseldorf nach Antwerpen und zurück. Während es für die Viva Two ab/bis Passau oder ab/bis Wien auf die Donau geht, entdecken Gäste mit der Viva Voyage und Viva Gloria Frankreich.

Highlight Jungfernfahrt

Die Reise der Viva Enjoy startet am 22. September in Frankfurt am Main und führt die Gäste zu historischen Orten und Städten wie Wertheim, Würzburg, Nürnberg, Kelheim, Passau oder Linz bis nach Wien. Als Jungfernfahrt-Special sind drei organisierte Ausflüge in Würzburg, Regensburg und Wien im Reisepreis enthalten. Im Oktober und November folgen für das neue Schiff die achttägigen Reisen „Bezaubernde Donau“ ab/bis Wien. Die gedruckte Ausgabe des neuen Katalogs von VIVA Cruises können Interessenten kostenfrei im Internet unter https://www.viva-cruises.com/katalog bestellen. (red)