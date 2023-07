Neue Gebeco Webinare im Herbst

Insgesamt 13 Termine mit rund 900 Teilnehmenden wurden bereits erfolgreich durchgeführt, mindestens fünf weitere Termine sind schon geplant. „Besonders das letzte Webinar rund um das Thema Japan-Reisen erfreute sich großer Beliebtheit“, erklärt Melanie Unger, Teamleitung der Gebeco Vertriebsabteilung. „Es waren knapp 200 Expis mit dabei, die aufgrund der Aktualität des Themas viele Fragen im Gepäck hatten“, freut sie sich. In dem Seminar gab es neben Verkaufstipps für Japan unter anderem auch ein Update zur aktuellen Situation der Japan-Reisen. Wer das Webinar verpasst hat, kann dieses HIER unter dem folgenden Link nachholen.

Neue online Seminare im Herbst

Nach einer kurzen Sommerpause geht es ab Mitte September mit den Gebeco Webinaren weiter. Den Auftakt macht ein Termin über die Azoren, an dem ein örtlicher Guide für Fragen zur Verfügung stehen wird. Ein Seminar am 26.09. widmet sich ganz dem Thema Türkei. Anfang Oktober werden Expis mit den neusten Gebeco Katalognews zu Europa und dem Themenjahr versorgt, am 10.10. führt die Reise digital nach Südafrika. Anfang November ist ein Webinar zu Kroatien geplant.

„Wir schätzen diesen direkten Austausch mit unseren Partnern sehr und freuen uns schon auf die kommenden Gespräche“, sagt Unger. „Es ist toll zu sehen, wie viele sich die Zeit nehmen, um dabei zu sein. Wir arbeiten hart daran, dass sich dieser Einsatz lohnt und stecken bereits voll in den Vorbereitungen für die neuen Webinare.“ Die genauen Termine werden frühzeitig über die üblichen Vertriebswege bekannt gegeben. (red)