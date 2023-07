Das aktuelle Preismodell von Costa Kreuzfahrten bietet Reisenden ab sofort durch das Angebot der drei unterschiedlichen Tarife die Möglichkeit, ihre Kreuzfahrt noch spezifischer an ihre individuellen Präferenzen anzupassen.

Der neue „Super All Inclusive“ Tarif ist für Kreuzfahrten ab dem 1. August 2023 buchbar und inkludiert neben dem "MY DRINKS" Getränkepaket auch das "MY EXPLORATIONS" Ausflugspaket mit vier Halbtagesausflügen. Gäste, die eine Suite buchen, können den Tarif "Super All Inclusive Suite" wählen, der ein besonders breites Angebot an Landausflügen bietet.

„Wir freuen uns, mit dem neuen ‚Super All Inclusive‘ Tarif einen echten Mehrwert für unsere Gäste anzubieten. Durch seine Personalisierbarkeit ist der ‚Super All Inclusive‘ Tarif passend für alle Kunden, die wahre Entdecker sind, und erfüllt individuelle Urlaubswünsche. So kann jeder die beste Option wählen, um ein unvergessliches Erlebnis an Bord und an Land zu erleben. Auch für unsere Reisebüropartner beinhaltet das neue Angebot neue Vorteile und Aktionen“, so Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland von Costa Kreuzfahrten.

Details zu den aktuellen Costa Tarifen

Die drei Tarife sind bei Buchung von Innen-, Außen- und Balkonkabinen verfügbar. Immer inkludiert sind Vollpension mit Frühstück, Mittag- und Abendessen, Trinkgeld und die Hafengebühren. Auch das Entertainment-Programm ist für Costa Gäste kostenlos: Shows und Live-Musik im Theater und in den Lounges, sowie der Squok Club für die kleinsten Reisenden und die Teen Zone sind beinhaltet. Außerdem reisen Kids und Teens bis einschließlich 17 Jahren auf den meisten Abfahrten in der Kabine der Eltern gratis mit.

My Cruise: Der MY CRUISE Tarif ist für alle, die es einfach haben wollen. Dazu können zusätzlich die Tischzeiten gewählt, C|Club Punkte gesammelt und 10% auf die nächste Reise gespart werden.

All Inclusive: Dieser Tarif umfasst neben den Leistungen des "My Cruise"-Tarifs auch das MY DRINKS-Getränkepaket. Damit genießen Costa-Gäste unbegrenzte Getränke.

Super All Inclusive (Neuer Tarif): Zusätzlich zu den Annehmlichkeiten des All Inclusive Tarifs sind hier mit dem My Explorations Paket 4 Halbtagesausflüge inkludiert. Noch mehr Auswahl an Ausflügen haben Gäste mit dem Tarif Super All Inclusive Suite Tarif bei Buchung einer Suite.

Alle Informationen zu den Tarifen finden Reisebüropartner unter: www.costaextra.at (red)