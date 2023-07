NCL: Umfangreiche Erneuerung der Norwegian Joy

Laut aktuellen Plänen des Kreuzfahrtunternehmens soll die Revitalisierung insgesamt drei Wochen - von 22. Jänner bis 12. Februar 2024 - dauern, so dass die frisch renovierte Norwegian Joy bereits ab Februar 2024 zu den ersten Rundreisen durch die westliche Karibik ab Miami starten wird. Zur Umgestaltung gehören unter anderem eine neue Thermal Suite im Mandara Spa, einen erweiterten Vibe Beach Club, 64 neue Kabinen sowie neu gestaltete The Haven Premier Owner’s Suites mit drei Schlafzimmern.

„Wir haben auf den Input unserer Gäste gehört und erweitern mit dieser Revitalisierung die Norwegian Joy um einige der beliebtesten Bereiche und Angebote für unsere Gäste, um das Erlebnis an Bord weiter zu verbessern. Gästen stehen damit eine größere Auswahl an Kabinen und ein erstklassiges Spa mit umfassendem Service zur Verfügung, in dem sie ihre Tage auf See völlig entspannt verbringen können", so David J. Herrera, President von NCL.

Details zu den Neuerungen

Nach dem dreiwöchigen Aufenthalt im Trockendock soll die Norwegian Joy Gästen unter anderem über einen neuen Thermal Suite-Bereich verfügen. Das neue "gehobene Spa-Angebot" umfasst so unter anderem einen separaten Lounge-Bereich mit über dreimal so vielen beheizten Liegen, eine Sauna, einen Eisraum und ein Aroma-Dampfbad sowie neuen Behandlungen. Der neu gestaltete Bereich wird dabei den Galaxy Pavilion, den Virtual-Reality-Komplex des Schiffes, ersetzen.

Um den Gästen eine größere Kabinenauswahl zu bieten, wird ein Teil der Observation Lounge zu 24 neuen Balkonkabinen sowie 40 neuen Spa-Balkonkabinen umgebaut, letztere bieten einen direkten Zugang zum Mandara Spa und der Thermal Suite. Darüber hinaus werden aufgrund der hohen Nachfrage die Premier Owner’s Suites mit großem Balkon im The Haven-Bereich der Norwegian Joy erweitert, so dass die beiden Suiten zukünftig über drei Schlafzimmer verfügen. Die Suiten umfassen zudem dreieinhalb Badezimmer, ein komplett renoviertes Wohnzimmer und ein Hauptschlafzimmer sowie ein neues separates Esszimmer mit Blick auf die nach vorne gerichtete The Haven Horizon Lounge.

Darüber hinaus wird der Vibe Beach Club, der ein exklusiver Adults-Only-Bereich und fast immer ausverkauft ist, erweitert und dann die bisherige Laser-Tag-Arena auf Deck 20 ersetzen. Der Vibe Beach Club wird ähnlich aufgeteilt sein wie die Pendants auf der Norwegian Encore und der Norwegian Bliss und ebenfalls über private, luxuriöse Cabanas verfügen.

Routen ab Februar 2024

Die Norwegian Joy wird nach Ende der Trockendockzeit am 13. Februar 2024 zu einer elftägigen Transatlantikreise von Southampton nach Miami ablegen. Im März 2024 wird das Schiff von Miami aus siebentägige Rundreisen durch die Karibik unternehmen, bevor es im Sommer 2024 von New York nach Bermuda fährt.

Weitere Informationen unter: www.ncl.com (red)