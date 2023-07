Barbie-inspirierte Orte in Kalifornien

Mit dem Filmstart des Films „Barbie“ (am 20. Juli 2023 in Österreich) ist die Welt im rosafarbenen Fieber. „Barbiecore“ erobert die Laufstege, roten Teppiche und Inneneinrichtungen und rosafarbene Reiseziele erleben einen Boom. Im Folgenden daher ein paar Vorschläge für Orte in Kalifornien, in denen Besucher diesen Sommer ihren eigenen Barbie-Moment erleben können.

Greater Palm Springs

In der kalifornischen Urlaubsoase Greater Palm Springs mangelt es nicht an Barbie-inspirierten Orten, sei es in Form von komplett rosafarbenen Hotels oder in Form von echten thematischen BarbieAusstellungen. Für diejenigen, die eine ultrarosa Unterkunft suchen, bieten das Les Cactus und das Sands Hotel & Spa wunderschöne pinke Außenanlagen. Im Sands sollten Besucher unbedingt in der Pink Cabana speisen, die von Martyn Lawrence Bullard entworfen wurde.

Auf der Suche nach einem neueren Ort lohnt sich der Blick auf das Trixie Motel. Das von der legendären Dragqueen Trixie Mattel entworfene und in einer HGTV-Serie gezeigte Motel ist eine Ode an Trixies Stil – farbenfroh, insbesondere natürlich extrem pink. Und auch das Saguaro Hotel ist nicht nur wegen seines farbenfrohen Äußeren eine Ikone, sondern verfügt auch über eine exzentrische Barbie-Vitrine in der Lobby.

Pink ist mittlerweile überall in der Wüste zu finden. Von Beispielen des rosa Modernismus wie dem Pink Palace und The Valentine Palm Springs bis hin zur rosa Färbung des Mount San Jacinto bei Sonnenaufgang oder den Haaren der Dragqueen Bella da Ball. Noch mehr Barbie-Inspiration für Greater Palm Springs lässt sich unter @tinypalmsprings auf Instagram sichten. Hier finden Follower eine kuratierte Barbiepuppen-Kollektion, inspiriert vom Leben in Palm Springs.

San Diego

Die pulsierende Hafenstadt San Diego in Südkalifornien ist eine wahre Oase für Barbie-Liebhaber. Mit malerischen Barbie-Kulissen wie der rosafarbenen, monochromen Wand im Pigment oder dem pastellrosa, floralen Wandbild vor dem Native Poppy bietet die Stadt den perfekten Ort für ein Barbieinspiriertes Foto.

Für Barbie-Liebhaber, die sich entspannen möchten, bietet das luxuriöse La Valencia Hotel, auch bekannt als ‚The Pink Lady of La Jolla‘, ein pinkes Vintage-Äußeres mit romantischen Innenhöfen, einen atemberaubenden Blick auf den Ozean und eine Hommage an die zeitlose Eleganz der 1920er Jahre. Empfehlung: Sich vom Cocktail-Butler den für das La Valencia typischen „Pink Lady"-Drink servieren lassen!

Ebenso finden sich in San Diego viele rosafarbene Restaurantoptionen, darunter das Pink Rose Cafe, das mit rosafarbenen Kaffees, Tees und Limonaden geschmückt und mit rosafarbenen Stühlen, Blumen und sogar Barbie-Bildern im Badezimmer ausgestattet ist. Auch das Holy Matcha (für einen rosa-grünen Latte) oder das Cloak + Petal (für Sushi) sind einen Besuch wert.

Los Angeles County

An Barbie-Erlebnissen mangelt es in und um die Stadt der Engel nicht. Für eine perfekt rosafarbene Unterkunft sollten Besucher das Beverly Hills Hotel in Beverly Hills oder das Langham in Pasadena aufsuchen, beides legendäre und luxuriöse Hotels. Das Langham bietet die kultigen rosa Macarons und ein rosa Taxi steht vor der Tür - beides perfekt für Fotos!

Für Restaurants gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten in der ganzen Stadt: Vom kultigen Pink's Hot Dogs in Hollywood bis zu Pink & Boujee Tacos in Downtown LA; das sowohl sehr süße als auch sehr pinke Cobi's in Santa Monica, The Hideaway in Beverly Hills oder den Rose & Blanc Tea Room in Koreatown. Und nicht zu vergessen Trejo's Coffee & Donuts oder Milk Bar Cake Shop für die Liebhaber von Süßem.

Während des Aufenthalts in L.A. sollten Besucher unbedingt durch die sommerlichen Rosengärten in The Huntington spazieren, ein Foto an der Pink Wall im Paul Smith Flagship Store in der Melrose Ave. schießen, in Venice wie Barbie und Ken mit den Rollschuhen von Perry's Cafe & Beach Rentals fahren und die World of Barbie besuchen (die Eintrittskarten sind bis zum 4. September erhältlich).

Santa Barbara

Die amerikanische Riviera ist der perfekte Ort für Barbie-Fanatiker. Neben dem Barbie-Lifestyle, dem Faulenzen am Strand oder dem Shoppen auf der State Street, können Besucher das Lotusland besuchen, mit seinen über 3.000 Pflanzen aus aller Welt. Auf dem Gelände befindet sich ein wunderschönes rosafarbenes und mediterranes Anwesen - Cuesta Linda.

Bei Hunger lohnt sich ein Besuch in der berühmten Andersen's Bakery -eine Bäckerei in Familienbesitz, die seit über 40 Jahren in Santa Barbara besteht und deren rosafarbene Innenwände und schwarzweiß karierte Böden sich perfekt für einen Brunch oder Tee eignen.

Das Harbor View Inn ist ein Hotel direkt am Strand mit einem Pool, der jede Person als Barbie fühlen lässt. Weitere farbenfrohe und ‚instagrammable‘ Orte sind das Santa Barbara Chromatic Gate, das County Courthouse und das Lobero-Gebäude.

San Luis Obispo County

Das in den Hügeln von San Luis Obispo gelegene Madonna Inn ist bekannt für seine üppige Ausstattung und 110 aufwendig gestaltete Themenzimmer. Echte Barbie-Fans können sich im märchenhaften Old Mill Room in die Welt von ‚Modezauber in Paris‘ versetzen lassen, während ‚Pferdeglück‘-Barbies im Pony Room auf ein Karussellpferd steigen können. Während alle Themenzimmer Fotomöglichkeiten bieten, ist das Zimmer 218 der Höhepunkt des Barbiecore. Das „Carin"-Zimmer ist mit leuchtend rosafarbenen Wänden, zwei privaten Balkonen und Turteltäubchen, die auf den Fliesen in der Dusche nisten, geschmückt.

Zu Vervollständigung des Barbie-inspirierten Aufenthalts im Madonna Inn dient die berühmte rosa Champagnertorte im The Bakery, ergänzt durch ein Tennismatch auf dem pinkfarbenen Tennisplatz des Hotels.

Weitere Inspirationen für Reiseziele in Kalifornien unter: www.visitcalifornia.com (Red)