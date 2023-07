RSSC verkündet Taufpatin der Seven Seas Grandeur

Sarah Fabergé wird das Schiff am 10. Dezember 2023 anlässlich einer eleganten und exklusiven Galaveranstaltung in Miami, Florida, taufen. Die Emmy- und Tony Award-Preisträgerin, Schauspielerin und Sängerin Kristin Chenoweth wird an diesem Abend für Unterhaltung sorgen. Anschließend geht die Seven Seas Grandeur auf eine 3-Nächte-Kreuzfahrt in die Karibik, bevor sie zu ihrer ersten Karibiksaison nach Miami zurückkehrt.

„Als Gründungsmitglied des Fabergé Heritage Council symbolisiert Sarah das gemeinsame Ethos und die besondere Qualität, die unsere beiden Luxusmarken ausmachen, und ist daher die ideale Taufpatin für unser neuestes Schiff, die Seven Seas Grandeur", so Andrea DeMarco, President von Regent Seven Seas Cruises. „Wir fühlen uns sehr geehrt, Sarah Fabergé zur Taufpatin zu ernennen, und ich freue mich, sie in der Familie von Regent Seven Seas Cruises willkommen zu heißen."

Taufpatin der Seven Seas Grandeur

Sarah ist die Urenkelin von Peter Carl Fabergé, dem legendären Schmuckkünstler und kreativen und unternehmerischen Kopf hinter dem weltberühmten Unternehmen, das seinen Namen trägt. Sie ist Mitglied des Fabergé Heritage Council, das das Fabergé Management Team in seinem Streben nach Exzellenz und Exklusivität unterstützt und über Peter Carl Fabergé und sein Erbe berät.

Zur Patenschaft sagt Sarah Fabergé: "Ich fühle mich geehrt, Patin dieses außergewöhnlichen neuen Schiffes zu sein, das wie Fabergé von der Vergangenheit inspiriert und für die Zukunft neu konzipiert wurde, und ich freue mich auch darauf, Regent-Gäste an Bord der Seven Seas Grandeur zu meiner exklusiven Spotlight-Reise im Jahr 2024 zu empfangen."

Schmuckstücke für den guten Zweck

Im Rahmen der Partnerschaft von Regent mit Fabergé wird Sarah maßgeschneiderte Ohrringe und einen Ring tragen, die speziell für die bevorstehende Taufe entworfen wurden. Diese exquisiten Stücke aus 18-karätigem Weißgold mit blauer Guilloche-Emaille werden im Anschluss an die Zeremonie versteigert, um Geld für wohltätige Zwecke in 2024 zu sammeln.

Der Erlös dieser Auktion wird der Gemfields Foundation gespendet, dem wohltätigen Zweig von Gemfields, der Muttergesellschaft von Fabergé. Die Stiftung setzt sich ein für die Bekämpfung von Armut in verschiedenen Gemeinden und zur Erhaltung der Tierwelt in Afrika, südlich der Sahara. Die Projekte der Stiftung erstrecken sich auch auf Länder, die Regent besucht, so wie Madagaskar und Mosambik.

Luxusreise mit Fabergé 2024

Darüber hinaus wird Sarah eine Fabergé Spotlight Voyage an Bord der Seven Seas Grandeur begleiten, die am 1. Juli 2024 startet und Luxusreisende in die Welt von Fabergé eintauchen lässt: Meisterklassenprogramme in kleinen Gruppen, exklusiver Zugang zu einzigartigen Landausflügen, Demonstrationen von juwelenbesetzten Ei-Schmuckstücken sowie faszinierende Vorträge und Vorführungen.

Die 10-Nächte-Reise beginnt in Rom (Civitavecchia) und führt durch das Mittelmeer mit Anläufen in Salerno (Italien), Taormina (Sizilien), Italien, Valletta (Malta), Palma de Mallorca, Barcelona (Spanien), Provence (Marseille) und Antibes (Frankreich), bevor sie in Monte Carlo endet.

Weitere Informationen unter www.rssc.com/ships/seven_seas_grandeur (red)