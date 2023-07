Ponant: Wintersaison 2024/25 der Le Commandant Charcot

Den Winter im Norden zu bleiben, biete eine völlig neue Routenvielfalt. Zu den Höhepunkten der Reisen gehören die winterlichen Landschaften in Skandinavien, Polarlichter, eine Fahrt zum Nordkap, Hundeschlittenfahrten in Lappland oder auch die weihnachtliche Stimmung in den baltischen Hauptstädten.

Darüber hinaus freut sich die französische Reederei ein absolutes Highlight und sogar Kreuzfahrt-Weltneuheit für den Winter 2024/25 vorstellen zu können: eine atemberaubende Tour durch das eisige Gebiet des Sankt-Lorenz-Stroms, der für gängige Schiffe zu dieser Jahreszeit unzugänglich ist.

Sankt-Lorenz-Strom im Winter erleben

Gäste dieses exklusiven Erlebnisses haben die Möglichkeit, ein unberührtes Québec und die Innu- und Mi’kmaq-Gemeinden zu entdecken – und das an Bord des innovativen Eisbrechers Le Commandant Charcot, der mit Flüssigerdgas betrieben wird und über einen Elektro-Hybridantrieb verfügt.

Die 13-tägigen Expeditionen sind so konzipiert, dass den Reisenden viel Zeit bleibt, um die großen Weiten zu genießen, in denen das Wasser zu Eis gefriert, die Wälder sich in einen unberührten weißen Mantel hüllen und Polarlichter am Himmel erstrahlen. Wanderungen, Schneeschuhwandern, Kajaktouren, Hundeschlittenfahrten oder Eisangeln, hier bietet sich eine Fülle von Möglichkeiten, die faszinierende Umgebung zu erkunden - mit der Chance, Karibus, Elche und Schwarzbären in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen.

Preisbeispiel:

Die Reise „Sankt-Lorenz-Strom im Herzen des Winters“ vom 29. Jänner bis 10. Februar 2025 (13 Tage/12 Nächte) ab Québec/bis Insel Saint-Pierre, Saint-Pierre und Miquelon an Bord der Le Commandant Charcot beginnt bei Doppelbelegung in der Prestige Kabine bei 19.985 EUR p.P. (inkl. Transfer und Flug Saint-Pierre und Miquelon/Montreal). Insgesamt stehen vier Abfahrten von Jänner bis Februar 2025 - auch in umgekehrter Reihenfolge - zur Buchung bereit.

Mehr Infos zu dieser und weiteren Winterrouten der Le Commandant Charcot unter: de.ponant.com (red)