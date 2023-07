Nachhaltigkeit: DER Touristik und Lufthansa bauen Zusammenarbeit aus

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft erwirbt die DER Touristik als erster Großveranstalter von der Lufthansa Group Sustainable Aviation Fuel (SAF). Dieser besteht aus biogenen Reststoffen wie beispielsweise gebrauchten Speiseölen und reduziert die CO2-Emissionen um rund 80% im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin. Mit dem erworbenen SAF wird die DER Touristik ihren Gästen klimaschonendere Flugreisen mit SAF-Einsatz ohne Aufpreis anbieten. Die Kosten für das SAF übernimmt dabei der Reiseveranstalter.

Dertour -Magalog „Bewusst Reisen“

Konkret nutzt die DER Touristik das bei der Lufthansa Group eingekaufte SAF, um die CO2-Bilanz bei ausgewählten Produkten zu verbessern. Diese Reisen werden in dem im September 2023 erscheinenden Dertour-Magalog (einer Mischung aus Magazin und Katalog) mit dem Titel „Bewusst Reisen“ präsentiert. So wird für die Lufthansa Flüge der im Magalog vorgestellten Rundreisen 2024 ein SAF-Anteil von 20% in das Flugsystem eingespeist. Dadurch werden die individuellen flugbezogenen CO2-Emissionen des Fluggastes bilanziell verringert. Zu diesen Rundreisen zählen zwei individuelle DERTOUR-Reisen nach Irland, bei denen sich die Gäste vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegen, sowie fünf geführte Kleingruppenreisen nach Albena an der bulgarischen Schwarzmeerküste, Menorca, Andalusien, Madeira sowie nach Lissabon und Porto. Bis Ende 2024 erfolgt auch bei ausgewählten Lufthansa Group-Flügen, die zu einem der nachhaltig zertifizierten Hotels des neuen Dertour-Magalogs hinzugebucht werden, die Einspeisung von 20% SAF in das Flugsystem auf Kosten der DER Touristik. Darüber hinaus werden REWE Reisen in Deutschland und BILLA Reisen in Österreich im Herbst 2023 jeweils analog zwei nachhaltigere Urlaubsangebote mit Lufthansa Group Flügen in Europa schnüren.

Reisebüromitarbeitende sensibilisieren

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft von DER Touristik und Lufthansa Group sind darüber hinaus verschiedene weitere Maßnahmen geplant, welche die Urlaubsgäste und Reisebüro-ExpertInnen für das Thema SAF sensibilisieren und es für sie erlebbar machen, darunter eine Fachstudienreise nach Irland für Reisebüros. Im Frühjahr letzten Jahres hatten die DER Touristik und Lufthansa Group bereits in einem ersten Testlauf gemeinsam nachhaltigere Reiseangebote aufgesetzt. „Unser Ziel ist es, den Tourismus klimafreundlicher zu gestalten und die Emissionen von Urlaubsreisen zu senken. Ein zentraler Hebel ist dabei das Fliegen“, erklärt Dr. Ingo Burmester, CEO DER Touristik Central Europe. „Wir freuen uns sehr, mit der DER Touristik eine Kooperationspartnerin an unserer Seite zu haben, die sich für die nachhaltige Transformation der Reisebranche einsetzt, gemeinsam mit uns neue Wege geht und ihre KundInnen für zukunftsweisende Reiseangebote sensibilisiert“, sagt Frank Naeve, Senior Vice President Global Markets & Stations Lufthansa Group. (red)

Hintergrundinformationen zum Einsatz von SAF

Es findet keine Betankung einzelner Flüge mit reinem SAF statt. Als sogenannter „Drop-in“-Kraftstoff ist SAF kompatibel mit fossilem Kerosin und kann diesem problemlos beigemischt werden. Vor dem Transport zum Flughafen wird SAF mit fossilem Flugkraftstoff vermischt (Blending). Die gemäß Treibstoffspezifikation derzeit zugelassene Höchstbeimischungsquote von SAF zu fossilem Flugkraftstoff beträgt 50%. Auf diese Weise werden die individuellen flugbezogenen CO2-Emissionen des Fluggastes bilanziell verringert. Im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin hat SAF einen deutlich reduzierten CO2-Fußabdruck. Bei SAF aus biogenen Reststoffen sind es rund 80% CO2, die eingespart werden.