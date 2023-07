Besonders gefragt sei schon jetzt eine Auszeit in der Ferne, vor allem in Thailand, aber auch in den USA, Südafrika, Mexiko und auf den Malediven, so der Veranstalter in der heutigen Aussendung. Ebenso liege Urlaub in Ägypten und in Österreich in der Gunst der Reisenden. „Die Veranstalterreise ist so gefragt wie nie“, hält Doris Oberkanins, CMO FTI Österreich fest. „In der Krisenzeit konnte sie sich mit all ihren Vorteilen und Absicherungen beweisen, das trägt nun Früchte. Generell hat sich seit Beginn des laufenden Geschäftsjahres der durchschnittliche Buchungsvorlauf im Vergleich zum Vorjahr um über 40% erhöht; sodass derzeit zwischen der Buchung und dem Reiseantritt im Schnitt wieder knapp 100 Tage liegen. Auch wenn der nächste Winter schon sehr gut angebucht ist, gehen wir deshalb davon aus, dass jetzt im Hochsommer und Frühherbst der große Run erst noch einsetzt.“

In Relation zu den Vorjahren erklärt Oberkanins weiter: „Die letzten drei Winter-Saisonen waren von der Pandemie und der Verunsicherung der Kunden geprägt. Auch der Winter 2022/23 konnte das ‚alte‘ Niveau noch nicht wieder erreichen. Die Nachfrage war damals bereits wieder im Steigen, es fehlte aber noch deutlich an Flugkapazitäten. Die Flüge sind nun für kommenden Winter da, die Menschen spüren offensichtlich immer noch großen Nachholbedarf beim Reisen und wir haben sehr gute Angebote. Deshalb deuten alle Zeichen auf einen hoch erfolgreichen Winter 2023/24 hin.“

Preise stabil mit Spar-Optionen

Zum Thema Preisentwicklung hat Doris Oberkanins gute Nachrichten in petto: „Generell bleiben die Preise für Urlaub in der kommenden Wintersaison stabil, es gibt keine nennenswerten Preissteigerungen“, betont die CMO FTI Österreich. Wer zusätzlich sparen möchte, dem ist frühzeitiges Buchen angeraten - einerseits, um von der größtmöglichen Auswahl zu profitieren, andererseits, um Early Bird Rabatte von bis zu 50% mitzunehmen. Aber auch darüber hinaus gibt es viel Potenzial, um die Reisekasse zu schonen: „Für kostensensiblere Gäste haben wir Pakete mit sehr preisattraktiven Flügen mit Partnern wie SunExpress, SmartLynx, Salam Air oder Eurowings. Für individuell Rundreisende können wir – dank vergrößerter Fahrzeugflotten – unsere Mietwagen im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 20% günstiger anbieten.

Ganz generell würden die meisten Gäste aber nach wie vor eher höherwertig buchen: „Wir haben geprüft, ob zum Beispiel niedrigere Sterne-Kategorien, Apartments zur Selbstversorgung oder Hotels in der zweiten und dritten Reihe nachgefragt wurden. Dem ist aber nicht so: Wie schon in den letzten Monaten fokussiert sich die Nachfrage weiterhin auf Unterkünfte im Vier- und Fünf-Sterne-Bereich. Die Tendenz zu All-Inclusive-Verpflegung setzt sich ebenso fort. Und tatsächlich wählen unsere Gäste im Vergleich zum Vorjahr sogar häufiger das Hotel direkt am Strand, als Abstriche bei der Lage zugunsten des Preises zu machen“, so Oberkanins. „Der Wunsch, der bei vielen Fernwehsüchtigen in Pandemie-Zeiten aufkam, trägt sich also weiter fort: Wer eine Reise unternimmt, will sich etwas gönnen und sich selbst – mit Komfort – etwas Gutes tun.“

Mehr Support für den Counter

Um Mitarbeitern im Reisebüro bei Check-In-Fragen des Kunden zu entlasten, integriert die Gruppe ab sofort für ihre Veranstaltermarken FTI Touristik und 5vorFlug entsprechende Informationen und Hinweise in die Reiseunterlagen. Neben der Angabe des Datums, der konkreten Uhrzeit und der URL wird auch ein QR-Code abgedruckt, der bequem direkt auf die Website der jeweiligen Airline oder Consolidator zum Einchecken weiterleitet.

Darüber hinaus bindet die FTI GROUP Atcore an FTI360 an. Dadurch fließen 16.000 zusätzliche Hotels sowie sechs neue Destinationen in das System ein, um individuelle Rundreisen für Kunden zu planen. Im FTI travelMag ist dazu ab sofort eine Merkzettel-Funktion verfügbar. Ähnlich einem Warenkorb können Kunden ihre Bausteinreise hier selbst zusammenstellen und an das Reisebüro senden. Das FTI GROUP Provisionsmodell GJ 2023/24 wird in Kürze veröffentlicht. Alle bis zur Veröffentlichung getätigten Buchungen für das Geschäftsjahr 2023/24 bleiben jedoch unangetastet und werden mit den bisherigen Konditionen verprovisioniert.

Neues im Winter 2023/24

Zu den Neuheiten für den Winter zählen:

Ägypten: Direkt ab Salzburg nach Marsa Alam.

Orient: Umfangreiches Flugprogramm in die Emirate und Oman

Marokko: Nonstop-Flüge nach Agadir und Angebote von Surfen bis Skifahren

Pauschalurlaub: Vergrößerte Auswahl mit News für Aktive, Natur- und Wellness-Fans

Karibik: Kleine Antillen neu im Portfolio und Ausbau des Mexiko-Portfolios

Von Amerika bis Australien: Neue Hotels, mehr Rundreisen und einmalige Erlebnisse

Nähere Infos dazu finden Interessierte unter: www.fti.at (red)