TravelPerk schafft Anbindung mit American Airlines

Die Reiseplattform TravelPerk, die die Zukunft der Geschäftsreise vorantreibt verkündet heute die Zusammenarbeit mit American Airlines. Durch die moderne Vertriebstechnologie wird KundInnen von TravelPerk somit ab sofort Zugang zu den besten Tarifen und Zusatzprodukten der Airline - die exklusiv über NDC und direkte Kanäle erhältlich sind - geboten.

Mehr Flugoptionen durch NDC-Technologie

American hatte sich kürzlich dazu entschieden, seinen Content für Drittanbieter ausschließlich über NDC-Verbindungen anzubieten. Entsprechend laufen Travel Management Companies (TMC) ohne NDC-fähige Technologie Gefahr, rund 40% der Inhalte der Fluggesellschaft zu verpassen. Mit der Verbindung sind Airlines in der Lage, personalisierte Funktionen und Produkte anzubieten.

Durch die Technologie modernisiert TravelPerk Geschäftsreisen, indem das Unternehmen es Reisenden und Kunden gleichermaßen ermöglicht, von mehr Flugoptionen und niedrigeren Kosten im Vergleich zu klassischen TMCs zu profitieren.

Jorge de Puig, VP of Product Operations erklärt dazu: „Mit dem Fokus auf das Buchungserlebnis des Reisenden war TravelPerk stets an der Spitze der modernen TMC-Technologie. Unsere langfristige NDC-Strategie begann 2018 mit Partnern wie der Lufthansa Group, British Airways, Iberia, Air France, Vueling, Finnair und anderen, und wir sind stolz darauf, dieses Engagement mit unseren neuesten Verbindungen mit American Airlines und Singapore Airlines fortzusetzen." Weiter erklärt de Puig: "Es ist unsere oberste Priorität, Reisenden die beste Experience sowie die günstigsten Preise und Verfügbarkeiten anzubieten. TravelPerk ist in der Lage, diese Tarife aufgrund seines technologischen Engagements durch NDC zu liefern. Wir werden auch weiterhin eine Vorreiterrolle bei dieser Transformation einnehmen und Geschäftsreisen modernisieren, während wir gleichzeitig IRL-Verbindungen fördern." (red)