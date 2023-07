Maltas musikalische Highlights im Sommer 2023

Dank einer Reihe von Veranstaltungen wie der EuroPride, der Isle of MTV und dem Summer Daze erlebt Malta einen musikalischen Sommer, der seinesgleichen sucht. Dabei treten einige der größten Namen der Musikbranche auf dem maltesischen Archipel auf. Stars wie Christina Aguilera, OneRepublic, The Black Eyed Peas und viele mehr geben sich auf Malta die Klinke in die Hand. BesucherInnen aus der ganzen Welt kommen hierfür zusammen und dürfen sich auf den tollen Flair der sonnigen Mittelmeerinsel freuen.

Musikalische Highlights im Sommer 2023

Hier eine Übersicht einiger Highlight-Veranstaltungen in der kommenden Zeit:

Isle of MTV Malta: 18. Juli 2023

Europas größtes kostenloses Musikfestival, Isle of MTV Malta, ist einer der etablierten Termine im Sommer-Musikfestival-Kalender und findet dieses Jahr am 18. Juli 2023 auf Malta statt. Mit von der Partie ist die GRAMMY®-nominierte Band OneRepublic sowie der globale Produzent und DJ-Sensation Alesso als Co-Headliner. Im Anschluss an das Festival findet vom 18. bis 23. Juli die Isle of MTV Malta Music Week statt, eine Reihe von Partys in den angesagtesten Veranstaltungsorten der Insel.

World Club Dome Island Edition: 4. - 6. August 2023

Der renommierte World Club Dome kehrt auch 2023 wieder nach Malta zurück. Das Gianpula Village, ein riesiges Party-Gelände in Zebbug, dient als Austragungsstätte dieses audiovisuellen Spektakels. Die idyllischen maltesischen Inseln bieten den Musikliebhabern aus aller Welt drei Tage lang Sonne und ekstatische Party-Stimmung. Fans elektronischer Musik können auf verschiedenen Pool- und Bootspartys sowie abendlichen Raves in Maltas besten Open-Air-Locations abtanzen.

SummerDaze: 11. – 18. August 2023

Kaum ist der WCD vorbei, rollt mit dem SummerDaze Festival das nächste große Event an. Besucher dürfen sich auf eine ganze Woche lang voller musikalischer Klänge freuen. Dabei wird es zwei Hauptveranstaltungen geben: Die erste davon findet am 15. August in Zusammenarbeit mit BBC Radio 1 Dance Anthems X und Creamfields statt, die zweite Veranstaltung am 18. August in Zusammenarbeit mit Radio M20 auf der Ta' Qali Picnic Area. Am 15. August werden u.a. die Musikikonen The Black Eyed Peas sowie die schwedische Hitmacherin Zara Larsson auftreten.

Glitch Festival: 13. – 16. August 2023

Teilweise überschneidend mit dem SummerDaze findet mit dem Glitch Festival ein weiteres spektakuläres Event statt. Es meldet sich bei seiner sechsten Ausgabe vom 13. bis 16. August 2023 zurück und verspricht eine Reihe von rhythmischen Abenteuern im Hochsommer auf der sonnenverwöhnten Mittelmeerinsel Malta. Liebhaber der elektronischen Musik aus nah und fern versammeln sich und feiern gemeinsam durch die Nacht. Auf sieben Bühnen, darunter rauschende Poolpartys auf dem Dach sowie Undercover-Raves in Höhlen, lädt das Glitch Festival Tänzerinnen und Tänzer zu einer viertägigen Reise ein.

EuroPride Valletta: 07. – 17. September 2023

Malta ist dieses Jahr Gastgeber der EuroPride. Die zehntägige Veranstaltung zwischen dem 7. und 17. September 2023 bietet eine Vielzahl von Unterhaltungsaktivitäten und Events, darunter eine Menschenrechtskonferenz, Pride-Märsche in Valletta und Victoria (Gozo), Konzerte sowie Themenpartys unter dem Motto #EqualityFromTheHeart. Eines der Highlights der EuroPride ist das kostenlose Konzert am 16. September, bei dem US-Superstar Christina Aguilera als Hauptact auftritt.

Dank guter Flugverbindungen ab Wien ist Malta schnell und unkompliziert in etwas mehr als zwei Flugstunden direkt zu erreichen.

Aktuelle Informationen zu diesen und weiteren Veranstaltungen und Events unter: www.malta.reise/a-z/events/.