Mein Schiff präsentiert Außenbereiche des Neubaus

Next Slide

Mit dem achten Schiff der Mein Schiff Flotte und dem erste einer neuen Schiffsklasse, verspricht die Kreuzfahrt Marke seinen Gästen „Wohlfühlen neu erleben“ zu können. Neben vielfältigen neuen "Genuss- und Wohlfühlangeboten", könnten sich Stammgäste und neue Kreuzfahrt-Fans an Bord des neuen, deutschsprachigen Schiffes, so auch auf besonders viel Freiraum freuen.

"Freiraum neu erleben"

"Freiraum neu erleben" können die Gäste auf dem Neubau beispielweise durch die weitläufigen, zusammenhängenden Außendecks. Schon weithin sichtbar ist das neue, ikonische Dach über Teilen des 25m Pools und der Sonnenbereiche. Dieses architektonisch spektakuläre Dach, das dank Struktur wie ein Flechtwerk auch luftigen Schatten für individuelle Entspannungs-Bereiche bietet, sei so die Kreuzfahrtmarke in ihrer Aussendung, einer Grotte nachempfunden, durch die das Licht aufs Wasser fällt. Auch Teile der Joggingstrecke sind schwebend in diesen Außenbereich integriert.

Noch mehr Freiraum genießen und ihren persönlichen Lieblingsplatz finden, können die Gäste Richtung Heck, wo eine terrassenförmige Sonnen-Landschaft zum zusätzlichen Infinity Pool hinaufführt, bei dem das glitzernde Blau des Wassers gleich in den Himmel überzugehen scheint. Hier öffnet sich den Gästen der Blick über das Schiff und das Meer.

Aktuelle Information und regelmäßige Updates zum achten Schiff der Mein Schiff Flotte finden Interessierte unter: www.meinschiff.com/das-achte-schiff (red)