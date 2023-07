Die auf Familien mit Kindern spezialisierte Tourismusregion bietet die St. Johanner Kinderwoche bereits zum fünften Mal in Folge an. „Der Andrang ist groß, die Vorfreude deutlich spürbar“, weiß Hannes Rieser, Geschäftsführer des Tourismusverbandes St. Johann in Salzburg, und ergänzt: „Wir versuchen immer wieder neue Akzente zu setzen, um unseren Gästen einen einprägsamen und qualitativ hochwertigen Aufenthalt zu bieten. Neben unserem hohen Standard bei den Unterkünften, wie beispielsweise den 16 „JO“ Family Partnerbetrieben, sind es unser reichhaltiges Naturangebot sowie Programmschwerpunkte wie die ‚JoKiWo‘, die besonders Familien zu schätzen wissen.“

Umfangreiches (Aktiv-)Programm

Die St. Johanner Kinderwoche (09. – 14. Juli 2023) startet mit einem Paukenschlag: Los geht es heuer mit dem Kinderkonzert „Karneval der Tiere“, aufgeführt von der Philharmonie Salzburg im „JOcongress Center“, wo Kinder den Zauber der klassischen Musik spielerisch erleben können.

Ein Fixpunkt ist jedes Jahr der Geisterberg. Dort führen „Gspensti & Spuki“ durch die vier geisterhafte Welten Erde, Feuer, Wasser und Luft, bei denen insgesamt 40 Erlebnisstationen zu absolvieren sind. Tipp: Hoch hinaus geht es bei einer geführten Tour am „Drachi‘s Klettersteig“. Das Puppentheater mit Kasperl und seinen FreundInnen sowie der Kindertag im Stadtzentrum mit Kinderschminken und Hüpfburg runden das Programm für die jüngsten UrlauberInnen ab.

Und falls noch mehr Abenteuer gewünscht sind: Die Liechtensteinklamm oder JO Adventure-Minigolfanlage sind beliebte Ausflugsziele, die einen Spaß für die ganze Familie garantieren.

Mehr Infos zur Tourismusregion „JO“ Salzburg unter: www.josalzburg.com

Mehr Infos zur Kinderwoche „JoKiWo“ unter: www.jokiwo.com (red)