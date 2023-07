Dubrovnik: Keine Strafe für rollende Koffer

Dubrovnik war in den letzten Wochen Gegenstand zahlreicher globaler Medienberichte, die über das Verbot von Rollkoffern im historischen Zentrum der Stadt berichteten und betonten, dass Touristen bei Verstößen gegen diese Vorschrift mit einem Bußgeld von von 265 EUR bestraft würden.

Die Repräsentanz aviareps möchte dies nun richtig stellen und sagt in einer Aussendung von heute, 6. Juli 2023:

"Wir möchten betonen, dass diese Behauptung völlig unwahr ist. In der Tat hat die Stadtverwaltung von Dubrovnik keine Strafen für die Benutzung von Koffern im historischen Zentrum eingeführt und hat auch nicht die Absicht, dies zu tun."

Hintergrund zum Rollkoffer-Eklat

Wie es zu dem Gerücht kam? Vor einem Monat hat die Stadt Dubrovnik ein informatives Animationsvideo veröffentlicht, um den Besuchern die Erwartungen der Bürger von Dubrovnik während ihres Besuchs des historischen Zentrums, das zum UNESCO-Erbe gehört, zu vermitteln. Mit diesem Video wollte die Stadt auf einfache Weise zeigen, welche Verhaltensweisen sie von Touristen nicht sehen wollen, wie z. B. das Gehen in Strandkleidung im historischen Zentrum, den Verzehr von Speisen und Getränken auf öffentlichen Plätzen, das Klettern auf Kulturdenkmälern und so weiter.

Das Video enthielt auch eine Empfehlung zum Umgang mit Gepäck im historischen Zentrum, das vor allem in den frühen Morgenstunden einen lauten Lärm verursacht, wenn die Koffer auf den Steinstraßen der Stadt gerollt werden.

Die Absicht der Stadt Dubrovnik war und ist es demnach nicht, Sanktionen zu verhängen, sondern den Besuchern Informationen über akzeptables Verhalten mitzugeben. "Die Stadtaufseher greifen nicht auf Geldstrafen zurück; ihre Rolle besteht lediglich darin, die Besucher zu informieren - und all das mit dem alleinigen Ziel, eine authentischere und qualitativ hochwertige Erfahrung von Dubrovnik zu gewährleisten", heißt es dazu in der Aussendung weiter.

„Respect The City“

Mit dem Projekt "Respect the City" fördere die Stadt Dubrovnik einen nachhaltigen Tourismus, bei dem die Einwohner der Stadt die Hauptakteure sind. "Wir glauben, dass die Besucher der Stadt noch zufriedener sein werden, wenn unsere Einwohner glücklich und zufrieden sind, was zu einer noch höheren Qualität der angebotenen Dienstleistungen führt", so die abschließenden Worte der Stadt Dubrovnik über das rollende Gepäck. (red)