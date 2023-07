Nach dem großen Erfolg im Vorjahr präsentiert sich der Airport Klagenfurt auch heuer wieder als „Flughafen zum Angreifen“ - und das bei freiem Eintritt. Start ist um 10:00 Uhr, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder auch dem kostenlosen Shuttle Bus vom Klagenfurter Messegelände wird empfohlen. Natürlich wird auch der reguläre Passagierflugbetrieb abgewickelt - das Tagesprogramm (Showeinlagen, Rundflüge) kann sich daher jederzeit aus flugbetrieblichen Gründen ändern.

Der Tag der offenen Tür bietet einen bunten Mix an Informationen, Unterhaltung, Flugeinlagen und Rundflügen. Das erste Highlight gibt es gleich um 11:00 Uhr mit einem „Touch & Go“ von zwei Eurofightern des österreichischen Bundesheeres. Ein besonderer Hingucker werden auch wieder die Auftritte der „Flying Bulls“ im Rahmen der Flugshow.



„Ich freue mich sehr, dass wir an diesem Tag den Flughafen Klagenfurt zusammen mit unseren Partnern präsentieren dürfen. Gemeinsam starten wir mit geöffneten Türen und großer Motivation in eine vielversprechende Zukunft. An dieser werden mein gesamtes Team und ich ab sofort hart arbeiten“, sagt Maximilian Wildt, der am 1. 7. 2023 die Geschäftsführung der Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft m.b.H. übernommen hat.