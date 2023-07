St.Gallen-Bodensee startet sommerliche Brunnen-Challenge

Mit der Sommerkampagne "Fountain Dip" von Schweiz Tourismus laden auch heuer wieder ausgewählte Brunnen in Schweizer Städten zum Erfrischen und Baden ein. Aufgewertet wird das "Summer in the City"-Erlebnis in einigen Städten durch Konzerte, Aktivitäten oder trendige Food-Angebote.

Die Fountain Dip Brunnen bieten dabei aber nicht nur Erfrischung, sondern auch ein tolles Sammelerlebnis - bei jedem Brunnenbesuch gibt es eine digitale Münze, die in der Tourist Info gegen eine Belohnung eingetauscht werden kann. So auch in St.Gallen, das mit der Brunnen-Challenge Teil der Sommerkampagne von Schweiz Tourismus ist.

St. Gallen: Brunnen besuchen & gewinnen

Und in Bezug auf das Gewinnen geht die Gallusstadt mit der Brunnen-Challenge sogar noch einen Schritt weiter: 30 Brunnen und ihre Geschichte gilt es zu entdecken, unterwegs zu Fuß oder mit dem "Velo", alleine oder in Begleitung.

Die Route ist frei wählbar, an jeder Station gibt es Fragen zu Beantworten und Punkte zu gewinnen. Pro Brunnen können die TeilnehmerInnen bei richtigem beantworten der Fragen bis zu 100 Punkte erzielen. Beim Bonusbrunnen-Marker verdoppelt sich die Anzahl der Punkte sogar. Je nach Punktestand gibt es dann entsprechende Überraschungspreise, die in der Tourist Information von St.Gallen-Bodensee Tourismus an der Bankgasse 9 in St.Gallen abgeholt werden können.

Und ganz egal wie viele Punkte man am Ende erreicht: die Brunnen-Challenge ist in jedem Fall eine ideale Art, die Stadt bei sommerlichen Temperaturen zu erkunden, mehr über ihre Geschichte und jene des Trinkwassers zu erfahren und sich dabei auch noch zu erfrischen.

Nähere Infos zur Sommerkampagne Fountain Dip unter: www.myswitzerland.com

Link zur St.Gallen Brunnen-Challenge HIER (red)