TUI LIVE erleben-Tour auf Rhodos

In Begleitung von Martin Schoppe, Betriebsratsvorsitzender der TUI Austria Holding, ging es für die Reisegruppe am 3. Juni früh am Morgen mit Austrian Holidays direkt ab Wien auf die beliebte Urlaubsinsel. Dort checkte die Gruppe dann für drei Nächte im Grecotel LUX ME Dama Dama in Faliraki direkt am langen Sand- und Kiesstrand ein.

Vier Tage voller Erkundungen

Bereits am Anreisetag startete das umfangreiche Programm der Tour: mit zwei Hotelbesichtigungen. Und auch der nächste Tag stand für weitere Besichtigungen von Hotels aus dem TUI Portfolio im Süden der Insel zur Verfügung, darunter etwa der TUI Kids Club Atlantica Mikri Poli Rhodos und der TUI Magic Life Club Plimmiri. Anschließend führte ein Ausflug die Agents in das mittelalterliche Dorf Lindos, welches durch die weiß getünchten Häuser, die zahlreichen Tempel und antiken Säulen und natürlich besonders durch die Akropolis überzeugt.

Am dritten Tag hatten die Teilnehmenden der Tour die Möglichkeit, neben weiteren Hotelbesichtigungen den Ort Faliraki auf eigene Faust zu erkunden, bevor es abends zu einem weiteren Ausflug nach Rhodos Stadt inklusive geführtem Stadtrundgang und Dinner ging.

Am 6. Juni brachte Austrian Holidays die Agents nach vier intensiven Tagen am frühen Nachmittag wieder zurück nach Wien. (red)