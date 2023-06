AUA erhält vierten A320neo

Zur Ankunft des neuen Flugzeugs sagte CEO Annette Mann: „Wir freuen uns über die Ankunft unseres neuesten Flottenmitglieds rechtzeitig zu Ferienbeginn. Austrian startet gut gebucht und mit vollen Fliegern in den Sommer. Mit dem A320neo haben wir einen der innovativsten und effizientesten Flugzeugtypen am Markt zu Austrian geholt und ich freue mich, dass wir auch auf der Langstrecke bald wachsen werden.“ So teilte die AUA mit, dass ab 2024 zehn Boeing 787-9 schrittweise die gesamte Austrian Langstrecken-Flotte modernisieren werden, wodurch diese von neun auf zehn Flugzeuge wächst.

Neues Flottenmitglied "Kalkalpen"

Das Flugzeug mit dem Namen „Kalkalpen“ wird bereits nächste Woche den Betrieb aufnehmen und die ersten Fluggäste an Bord begrüßen. Damit sind dann alle vier A320neo mit den Kennungen OE-LZN (Taufname “Donau-Auen”), OE-LZO (Taufname “Seewinkel”), OE-LZQ (Taufname “Gesäuse”), OE-LZP (Taufname “Kalkalpen”) in der rot-weiß-roten Flotte im Einsatz.

Zu den am häufigsten angesteuerten Destinationen der A320neo zählen unter anderem: Amsterdam, Amman, Berlin, Frankfurt, Ziele in Griechenland: wie Athen, Heraklion und Thessaloniki sowie Kairo, London und Zürich.

Details zum A320neo

Flugzeuge der neuen Generation sind ein zentraler Hebel zur Reduktion von CO2-Emmissionen im Flugbetrieb. So sind die A320neo dank innovativer Technologie, um bis zu 20% treibstoffeffizienter als vorangegangene Modelle und um rund 50% leiser.

Fluggäste können sich auch auf das Kabinendesign mit innovativem Lichtsystem freuen, das sich am Biorhythmus der PassagierInnen orientiert. Darüber hinaus bietet die A320neo mit einem bis zu 60% größeren Fassungsvolumen besonders viel Platz für Handgepäck. (red)