Estnisches Mittsommer-Event an der Alten Donau

"Feiern Sie mit uns den estnischen Mittsommer und die weißen Nächte in einem besonders gemütlichen Setting an der Alten Donau. Genießen Sie die Atmosphäre bei Wassersport, Speis und Trank und natürlich auch Info und Impressionen zu Estland – fühlen Sie sich wie zu Hause bei estnischen Freunden!", damit lud Estland alle Reiseprofis am 27. Juni 2023 zu ihrem Mittsommer-Event an der Alten Donau ein.

Gemütlicher Estland-Abend in Wien

Ganz nach dem Motto Motto „Chill. Enjoy. Relax." ging es zunächst für alle Freiwilligen aufs Wasser. Nach einer kleinen entspannten SUP-Ausfahrt an der Alten Donau, und einer ersten Sushi-Stärkung lieferten Constanze Anton-Grabner, Simon Bopp und und Anton Adamek von Visit Estonia Wien dann zunächst spannende Info und Impressionen zu Estland und airBaltic.

Darüber hinaus reisten Evelyn Baum-Helmis und Kadri Gröön, von Visit Estonia, Hamburg, sogar extra aus Estland an, um sich mit den anwesenden Agents auszutauschen. Spannende News und Infos zum nordischen Fährenangebot lieferten dann die Partner der finnischen Reederei Eckerö Line sowie vom estnisches Schifffahrtsunternehmen, Tallink Grupp.

Nach all diesen interessanten Neuigkeiten hieß es dann: das BBQ ist eröffnet und alle Teilnehmenden ließen sich die vielen Köstlichkeiten schmecken und das Mittsommer-Event - ganz nach Estland-Manier - entspannt im Freien ausklingen. (Red)