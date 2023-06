traffics: Neckermann Reisen in Systeme integriert

Nutzer der Reservierungssysteme vom Travel Tech-Experten traffics können künftig auf das volle Sortiment von Neckermann Reisen zugreifen - und das sowohl im Cosmonaut als auch in der IBE und dem Universal Connector.

Integration der "Volksmarke"

Neckermann war jahrzehntelang die starke Brand der Thomas Cook-Gruppe, bevor das Unternehmen Insolvenz anmelden musste. Seit Kurzem wird die Marke nun von der Anex Tour GmbH weitergeführt. Die Integration des Contents in die Systeme von traffics erfolgte im offenen Datenstandard OTDS.

„Die Marke Neckermann ist eine echte Größe in der deutschen Reiselandschaft, mit der viele Menschen große Urlaubsemotionen zu attraktiven Preisen verbinden. Ich freue mich daher sehr, dass wir diese ‚Volksmarke‘ in unsere Systeme integrieren konnten und sie dem Vertrieb somit anbieten können. Unsere Teams haben überaus gut zusammengearbeitet", kommentiert traffics-Chef Salim Sahi.

Angebote von Neckermann

Neckermann Reisen bietet in erster Linie Urlaub in beliebte Pauschalreisedestinationen rund um das Mittelmeer und auf der Fernstrecke an – darunter Reiseziele wie die griechischen Inseln, Spanien mit den Balearen und Kanaren, die Türkische Riviera, Ägypten, Thailand, die Dominikanische Republik sowie die Malediven. Auch im Bereich Autoreisen verfügt der Veranstalter mit über 2.000 Hotels in zwölf Ländern über ein großes Angebot. (red)