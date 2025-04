LMX verstärkt Vertrieb in Österreich

Mit Gürkan Taskiran übernimmt ein erfahrener Branchenkenner die neu eingerichtete Funktion des Director of Sales & Marketing für Österreich und Osteuropa. Taskiran bringt umfangreiche Erfahrung in der Touristik mit: Seine Karriere begann 1987 in der Türkei, wo er zunächst als Reiseleiter, Hotelmanager und Reiseführer tätig war. Seit dem Jahr 2000 lebt und arbeitet er in Österreich. Nach Stationen bei Gulet Touristik und Bentour war er ab 2007 bis zuletzt bei FTI Touristik tätig - dort verantwortete er als Head of Sales & Key Account den Vertrieb in Österreich und Osteuropa.

Ansprechpartner für Österreich

Bei LMX wird Taskiran künftig die Vertriebsstrategie im österreichischen Markt weiterentwickeln und auch als zentraler Ansprechpartner für Agenturpartner in Osteuropa agieren. Ziel ist es, die Marktpräsenz der LMX-Veranstaltergruppe – insbesondere der dynamischen Marken sowie der modular buchbaren Produkte LMX Individuell und Suntrips – in beiden Regionen zu stärken.

"Wir freuen uns sehr, Gürkan Taskiran als neues Mitglied in der LMX-Familie begrüßen zu dürfen! Mit seiner verantwortungsvollen Position Director of Sales & Marketing in Österreich und für Osteuropa, wird er künftig eine Schlüsselrolle beim strategischen Ausbau unseres Vertriebs in Österreich spielen. Darüber hinaus wird er als zentraler Ansprechpartner für unsere Agenturpartner in Osteuropa fungieren und dort den weiteren Ausbau unserer Marktpräsenz aktiv mitgestalten“, kommentiert LMX CCO Mario Krug die Personalie. (red)