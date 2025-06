GTA Touristik präsentiert Festtags- & Rundreisen 2025/26

Auf 24 Seiten und mit einer Auflage von fast 750.000 Stück stellt das renommierte Reiseunternehmen neben den beliebten Flusskreuzfahrten auch Festtagsreisen für die Saison 2025 sowie Rundreisen für das Jahr 2026 vor– inklusive einiger Neuheiten.

Festtagsreisen 2025

Wer in der Adventzeit oder zu Silvester stimmungsvolle Feste außerhalb der Heimat erleben möchten, findet bei GTA Touristik eine Reihe von Reisen in die prächtigen Städte Portugals, Italiens oder Skandinaviens. Inmitten der milden Wintermonate bietet Lissabon beispielsweise eine einzigartige Atmosphäre, die von festlicher Vorfreude und winterlicher Wärme geprägt ist. Auch in der Region Apulien beigeistern die Örtchn mit stimmungsvollem Ambiente - ebenso wie die skandinvaischen Städte Kopenhagen und Stockholm. Ein weiteres Highlight ist die Reise von Riga nach Finnland, wo das Weihnachtsmanndorf in Rovaniemi besucht und eine Fahrt mit dem Santa-Claus-Express angetreten wird.

Reisehighlights 2026

Für das nächste Jahr setzt GTA Touristik viele seiner Klassiker fort. Reisende, die sich von einer reichen Geschichte, Farben und Kontrasten in den Bann ziehen lassen möchten, sind beispielsweise im Orient bestens aufgehoben – zur Auswahl bei GTA stehen Ägypten, Marokko, Dubai und der Oman. Auch Mittelmeer-Fans kommen unter anderem auf Malta oder Zypern auf ihre Kosten. Außerdem im Programm: vielfältige Angebote für das Vereinigte Königreich und Nordeuropa - und für KundInnen, die es in die Ferne zieht, stehen Touren in Südafrika zur Verfügung. (red)