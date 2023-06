A-Rosa verlängert Saison durch zusätzliche Reisen

Wie die A-Rosa Flussschiff GmbH heute mitteilte, wird die aktuelle Saison nun, statt wie geplant am 11., erst am 31. Jänner 2024 enden. Die ersten Reisen der Saison 2024 beginnen dann bereits am 29. Februar 2024. Diese sind auch im frisch erschienenen digitalen Katalog „A-Rosa Städte und Natur Erlebnisreisen 2024“ zu finden.

Die ersten Reisen 2024

Im Jahresauftakt werden insgesamt fünf der dreizehn A-Rosa Schiffe bis Ende Jänner 2024 zu den europäischen Metropolen unterwegs sein. Auf der Donau unternehmen die A-Rosa Mia und die A-Rosa Flora Vier-Nächte-Reisen und besuchen dabei die österreichische Hauptstadt Wien sowie die slowakische Hauptstadt Bratislava.

Auf dem Rhein startet das neuste Flottenmitglied A-Rosa Sena zu Fünf-Nächte-Reisen nach Rotterdam, Amsterdam und Utrecht. Die A-Rosa Brava wird im Rahmen einer vier-nächtigen Reise ebenfalls die holländischen Städte anlaufen und die A-Rosa Silva befährt das Obere Mittelrheintal sowie den Main bis in die Metropole Frankfurt. In der vorzeitig startenden Saison 2024 werden von Ende Februar bis Ende März ähnliche Vier- und Fünf-Nächtereisen in den beiden Fahrtgebieten angeboten.

Letzten Routen vor der Winterpause

Die Saison in Frankreich und auf dem Douro wird wie geplant im Herbst 2023 mit der alljährlichen Winterpause beendet. Die A-Rosa Luna und die A-Rosa Stella befahren noch bis zum 31. Oktober die Rhône und Saône auf unterschiedlichen Fünf- und Sieben-Nächte-Reisen ab Lyon.

Auf der Seine ist die A-Rosa Viva bis zum 26. Oktober von Paris aus in Richtung Normandie und Atlantikküste unterwegs. Die A-Rosa Alva begrüßt ihre Gäste auf dem Douro in Portugal sogar noch bis Mitte November und bereist ab Porto das Weinanbaugebiet Alto Douro bis zur spanischen Grenze.

Link zum digitalen A-Rosa Katalog 2024: www.a-rosa.de/katalog-2024 (red)