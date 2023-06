TUI: Columbus Filialleitertagung auf Korfu

Bei der viertägigen Columbus Filialleitertagung reiste die 15 Personen große Gruppe aus allen österreichischen Columbus-Reisebüros auf die zweitgrößte ionische Insel. Begleitet wurde sie von Claudia Janner-Moser, Sales & Marketing Managerin airtours Austria & CEE, Mario Steinwedel, Geschäftsleiter von Columbus Reisen, sowie Alexander Liebhart und Birgit Ameiser von Grecotel.

Tagung, Ausflüge & Besichtigungen

Am 17. Mai ging es mit Austrian Airlines nonstop ab Wien auf die griechische Insel Korfu. Anschließend checkte die Gruppe im Fünf-Sterne-Hotel Grecotel Corfu Imperial ein und konnte am ersten Abend bei einem Cocktailempfang im Hotel die angenehme Atmosphäre genießen.

Neben der Tagung am zweiten Tag fanden zahlreiche Hotelbesichtigungen statt, darunter etwa die Besichtigung der drei Grecotels Eva Palace, LUXME Costa Botanica Corfu und LUXME Daphnila Bay Dassia sowie des Angsana Corfu Resorts. Bei einem Halbtagesausflug wurde die Reisegruppe mit Jeeps in den grünen Norden der Insel gebracht. Bei einem Ausflug in die Stadt Korfu gab es die Möglichkeit zum Shoppen und zum individuellen Erkunden der Inselhauptstadt. Dabei durfte ein Abendessen am Hafen nicht fehlen.

Das Highlight der Tour kam zum Schluss: Der Besuch des Dorfes Danilia, einer einzigartiger Replik eines traditionellen Dorfes, in dem das Abschiedsessen der Gruppe mit griechischen Köstlichkeiten stattfand. Am 20. Mai ging es dann mit Austrian Airlines wieder zurück nach Wien. (red)