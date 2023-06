nicko cruises erneuert Kunden-Bonusprogramm

Bei nicko cruises werden Kunden neben der Höhe des Reisepreises auch für die Häufigkeit der Reiseteilnahmen belohnt. So sammeln cruiseCLUB-Mitglieder ab sofort für jede Reise sogenannte "cruiseCOINS", die bei der nächsten Buchung bares Geld wert sind. Darüber hinaus profitieren die Mitglieder vom neuen Stufensystem des Kreuzfahrtexperten: BLAU, BRONZE, SILBER und GOLD. Abhängig vom Status warten auf allen Kreuzfahrten weitere Vorteile auf die Gäste.

cruiseCOINS sammeln & profitieren

Für jede Reise, die mit der nicko cruises Flotte unternommen wird, erhalten cruiseCLUB-Mitglieder cruiseCOINS in Höhe von 10% des Reisepreises. Bei einem Reisepreis von 1000 EUR werden also beispielsweise 100 cruiseCOINS gutgeschrieben. Als Berechnungsgrundlage dient dabei der gesamte Reisepreis pro Clubmitglied inklusive aller Leistungen, die über nicko cruises gebucht wurden. Die Gutschrift der cruiseCOINS erfolgt nach Abschluss der Reise. Die Mitglieder können die aktuelle Anzahl an cruiseCOINS jederzeit in ihrem persönlichen Clubdepot einsehen. Pro 100 cruiseCOINS erhalten die Mitglieder eine Gutschrift von 25 EUR, die flexibel für alle Leistungen eingesetzt werden, die vor Reiseantritt über nicko cruises gebucht werden.

Wichtig für alle Reisebüropartner: Die entstandenen Rabatte für die cruiseCLUB-Mitglieder minimieren nicht die Provision der Vertriebspartner.

Neues Stufensystem

Neben den cruiseCOINS profitieren die cruiseCLUB-Mitglieder vom neu eingeführten Stufensystem. Bereits ab der ersten Reise steigen die Gäste mit der Stufe BLAU ein. BRONZE wird erreicht, sobald man an zwei Kreuzfahrten teilgenommen hat und ab vier Reiseteilnahmen wird man als SILBER-cruiseCLUB-Mitglied bei nicko cruises registriert. Wer sechs Mal mit dem Stuttgarter Kreuzfahrtveranstalter reist, die kleine oder die große Weltreise bucht, gehört zum exklusiven Kreis der GOLD-Mitglieder.

Der jeweilige Status der Mitglieder kann nicht verfallen und die Mitgliedschaft ist weiterhin kostenlos.

Schon ab Stufe BLAU erhalten die Mitglieder so beispielsweise jährlich einen Geburtstagsrabatt von 5% sowie ebenfalls jährlich zwei Ausgaben des Clubmagazins „time to discover – Das Magazin“ per Post. Außerdem erhalten alle Clubmitglieder exklusive und limitierte cruiseCLUB Angebote per Mail und erfahren darin Neuigkeiten und Highlights schon vor allen anderen. Auch exklusive Clubreisen mit ausgewählten Specials, außergewöhnlichen Events und geschenkten Extras gibt es für alle CLUB-Mitglieder zu besonders günstigen Preisen.

Nähere Informationen und Details zu den Stufen unter: www.gemeinsamaufkurs.de (red)