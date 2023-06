Fit Reisen lädt zum Wellness-Webinar ein

Schwerpunkt der einstündigen Info-Onlineveranstaltung sind Einblicke in die exklusiven Wellness- und Medical-Packages der Partnerhotels. Neben Fit Reisen-Geschäftsführerin Claudia Wagner, sind als Hotelpartner das Schweizer Gesundheitsresort Chenot Palace Weggis, das Bleib Berg – F.X. Mayr Retreat in Kärnten, Österreich sowie das im Ajman gelegene Zoya Health & Wellbeing Resort dabei, um interessierten Expedienten ihre innovative und neue medizinische Wellnesskonzepte vorzustellen.

Details zum Wellness-Webinar

"Die Nachfrage nach einer Auszeit mit anhaltendem Erholungseffekt und Medical Wellness ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. So haben viele Resorts ihre Angebotspalette rund um Wellness- und Health-Reisen stetig ausgebaut und weiterentwickelt. Damit Expedienten das passende Programm für ihre gesundheitsbewusste Klientel finden, geben wir ihnen in unserer Online-Schulung durch unsere drei ausgewählten Hotelpartner wichtige Tipps und passende Programme an die Hand“, erklärt Claudia Wagner.

Datum: 4. Juli 2023

4. Juli 2023 Uhrzeit: 10:00 - 11:00 Uhr

Anmeldung: bis einschließlich 29. Juni unter www.fitreisen.de/service/agenturen/weiterbildung

Die Schulung findet per Zoom und in deutscher sowie englischer Sprache statt.

Mehr Informationen zum Fit Reisen-Angebot unter: www.fitreisen.de (red)