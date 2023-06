NCL: Luis Fonsi wird Taufpate der Norwegian Viva

Wie Norwegian Cruise Line heute bekannt gab, wird der in Puerto Rico geborene Fonsi am 28. November in Miami, die maritime Tradition der Segnung und offiziellen Namensgebung der Norwegian Viva übernehmen.

Viele kennen Fonsis Songs mit Ohrwurm-Potenzial sicher aus dem Radio, darunter der preisgekrönte, global erfolgreiche Reggaeton-Megahit „Despacito“, der rekordverdächtige 17 Wochen auf Platz eins der deutschen Single-Charts stand.

„Wir freuen uns, mit Luis Fonsi eine Ikone des Latino-Pop als Paten der Norwegian Viva in der NCL-Familie begrüßen zu dürfen“, sagte David J. Herrera, President von Norwegian Cruise Line. „Miami, unsere Heimatstadt, ist durchdrungen von lateinamerikanischer Kultur, und wir möchten das Debüt der Norwegian Viva dazu nutzen, diese mit einer Vielzahl von Latino-Künstlern zu feiern.“

Taufmotto: ,Live it Up‘

Bei der Taufzeremonie der Norwegian Viva wird Luis Fonsi eine Champagnerflasche am Bug des Schiffes zerschellen lassen, um so dem Schiff und seinen Reisenden viel Glück auf den bevorstehenden Cruises mitzugeben – eine nautische Tradition, die bei jedem Start eines neuen Schiffes üblich ist.

„Ich fühle mich sehr geehrt, als Taufpate für NCLs neuestes Schiff ausgewählt worden zu sein, und freue mich sehr, die Norwegian Viva gemeinsam mit den wundervollen Menschen Puerto Ricos zu feiern, einer Gemeinschaft, die den Geist des Mottos ,Live it Up‘ perfekt repräsentiert“, sagte Luis Fonsi.

Das Motto „Live it Up!“ wird dabei den gesamten Abend bestimmen. So werden neben Fonsi weitere lateinamerikanische Künstler performen, etwa die „Queen des Latino-Pops“, Paulina Rubio, der „Saturday Night Live“-Darsteller und Lokalmatador Marcello Hernandez sowie Sänger Pedro Capó („Calma“), die allesamt exklusive Auftritte haben.

„Live it Up!“-Playlist auf Spotify:

Um die spektakuläre Partnerschaft mit Fonsi und das mit Stars gespickte Unterhaltungsprogramm des Tauf-Events der Norwegian Viva zu würdigen, hat NCL auch schon eine „Live it Up!“-Playlist auf Spotify erstellt. Link dazu HIER (red)