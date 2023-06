FH Salzburg: Knapp 400 TeilnehmerInnen beim 6. AIRportlauf

Knapp 400 motivierte SportlerInnen schnürten am 24. Juni 2023 ihre Laufschuhe für den guten Zweck. Denn Motivation war - neben der sportlichen Herausforderung - möglichst viele Kilometer für das Projekt „Betreutes Wohnen in Wals“ der Lebenshilfe Salzburg zu erlaufen. Insgesamt wurden am Vorfeld des Salzburger Flughafens so 4642km absolviert - was beinahe viermal der Strecke von Salzburg nach Palma de Mallorca (Luftlinie) entspricht. Damit konnte der Lebenshilfe ein Scheck in Höhe von 12.000 EUR überreicht werden.

„Ich freue mich sehr, dass der beliebte AIRportlauf endlich wieder stattfinden konnte“, so Flughafengeschäftsführerin Bettina Ganghofer. „Neben einem Teil des Startgeldes wurde jeder einzelne gelaufene Kilometer vom Flughafen versilbert und damit ein tolles Sozial-Projekt in unserer unmittelbaren Nachbarschaft unterstützt.“

6. AIRportlauf - ein voller Erfolg

Bereits 2014 fand der erste AIRportlauf statt, damals noch größtenteils mit MitarbeiterInnen des Flughafens sowie ansässigen Firmen und Behörden. Das Erfolgsprojekt wurde 2016 fortgesetzt und fand bis einschließlich 2019 in den folgenden Jahren statt. Nach dem Ende der Corona-Pandemie konnte der AIRportlauf nach nunmehr vier Jahren Pause endlich wieder stattfinden.

Wie schon in früheren Jahren konnten die AthletInnen sich für die Einzelwertung oder den Teambewerb anmelden. Neben zahlreichen SportlerInnen nahmen auch einige Klienten der Lebenshilfe selbst am AIRportlauf teil und machten das Event damit auch zu einer Inklusions-Veranstaltung.

"Ein herzliches Dankeschön an alle, die diesen Event ermöglich haben – und natürlich an alle TeilnehmerInnen für ihren sportlichen Einsatz!", bedankt sich Ganghofer abschließend freudig über den erfolgreichen Airportlauf.

Alle Ergebnisse des Airportlaufs unter: www.salzburg-airport.com/airportlauf (red)