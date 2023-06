„Wir freuen uns sehr, dass diese Auszeichnung auf dem direkten Feedback unserer Passagiere basiert und unsere Gäste die engagierte Arbeit aller unserer Teams zu schätzen wissen. Ich möchte unseren treuen Fluggästen dafür danken, dass sie für uns und unser großartiges Team gestimmt haben, das jeden Tag mit der gleichen Leidenschaft und Professionalität den besten Service für unsere Kunden bietet", so SunExpress CEO Max Kownatzki über den Award.

Positiver Ausblick auf den Sommer

Der CEO zieht außerdem ein positives Resümee über die vorangegangenen Bemühungen: „Bei SunExpress haben wir unser Streckennetz für den Sommer 2023 um 26 neue Strecken erweitert, was die größte Erweiterung in der Geschichte unseres Unternehmens darstellt. Mit unserem Angebot an Direktflügen aus der Türkei zu 60 Destinationen und mehr als 175 Routen in 30 Länder verbinden wir unsere Kunden weiterhin mit Sonne und Strand an der türkischen Riviera und den versteckten Juwelen der Türkei.“

In diesem Sommer hat SunExpress auch eine Strecken- und Netzwerkerweiterung in Deutschland durchgeführt und verbindet neun weitere wichtige deutsche Flughäfen mit beliebten und sonnigen Destinationen in der Türkei. Die Fluggesellschaft bietet derzeit Direktflüge von über 20 Flughäfen im DACH-Raum. (red)