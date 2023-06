Eva Air erhält zahlreiche Skytrax-Auszeichnungen

Eva Air-Präsident Clay Sun nahm im Namen von Eva die Auszeichnungen für die Fluggesellschaft im Rahmen der Paris Air Show entgegen. "Ich möchte mich persönlich bei unseren Passagieren aus der ganzen Welt für ihre anhaltende Unterstützung von EVA Air bedanken. Ich bedanke mich vor allem bei unseren MitarbeiterInnen, die während der drei Jahre der COVID-bedingten Schließungen unermüdlich daran gearbeitet haben, die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen zu verbessern", sagte Präsident Sun.

Neue Ausbau- & Verbesserungspläne

Eva Air führte 1992 die erste Premium Economy Class der Welt ein und war damit Wegbereiterin in der Luftfahrtbranche für diese innovative Kabine. Im Zuge des weiteren Ausbaus ihrer Flotte und ihres Streckennetzes wird Eva Air ihre neueste Premium Economy Class zwischen Royal Laurel und Economy Class auf ihren Boeing 787-9-Flugzeugen wieder einführen. Diese modernisierten B787-9 „Dreamliner“ werden ab Mitte 2024 zum Einsatz kommen.

"Jetzt, da die Passagiernachfrage wieder auf das Niveau von vor der Pandemie steigt, beschleunigen wir die Einführung neuer Dienstleistungen, schließen unsere Pläne für eine größere Auswahl an Mahlzeiten an Bord ab und verbessern die Annehmlichkeiten und den Komfort an Bord. Wir gehen davon aus, dass wir diese Änderungen in der zweiten Hälfte dieses Jahres bekannt geben werden und freuen uns darauf, den Reisenden neue und noch bessere Erfahrungen zu bieten", so Sun abschließend.

EVA Air Top-Platzierungen 2023:

World's Top 10 Airlines - Platz 9 World's Best Premium Economy Class - Platz 1 World's Best Premium Economy Class Catering - Platz 1 Best Premium Economy Class Airlines in Asia - Platz 1 Best Airline Staff in Asia - Platz 3 Best Premium Economy Class Airline Seats - Platz 3 World's Best Airline Cabin Crew - Platz 4 Best Business Class Airline Comfort Amenities - Platz 4 Best Airlines in Asia - Platz 5

(red)