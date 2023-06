Oceania Cruises bietet neue Wein-Kollektion

Das kulinarische Team von Oceania Cruises hat mit viel Expertise eine neue Auswahl an Weinen handverlesen. Gäste können die insgesamt 80 neuen Etiketten in verschiedenen Größen in allen Restaurants, Bars und Suiten auf allen sieben Schiffen probieren.

„Wir freuen uns darauf, die neue Kollektion an Bord zu bringen, die sich durch hochwertige seltene Weine auszeichnet und die globale Philosophie des Unternehmens widerspiegelt“, so Daniela Oancea, Corporate Beverage Manager von Oceania Cruises.

Zu den Höhepunkten der neuen Kollektion gehören seltene Sorten wie der klassische Moët & Chandon Cuvée Dom Pérignon, Epernay, Frankreich, der berühmte Château Mouton Rothschild, 1er Cru Classe, Pauillac, Frankreich, der elegante Ornellaia "Super Tuscan", Bolgheri Superiore, Italien, der schwer zu beschaffende Mascot, Kalifornien, und der neue beliebte Vina Errazuriz Kai Carmenère, Chile.

Neue Wein-Menüs an Bord der Vista

Ergänzend zur neuen Raritäten-Kollektion hat Oceania Cruises auf seinem jüngsten Schiff, der Vista, drei neue kulinarische Erlebnisse und fünf neue Wein-Menüs eingeführt. Dabei Gäste haben die Möglichkeit, den Chefsommelier und sein Team bei einem zweistündigen exklusiven Cellar's Wine Luncheon im neuesten Restaurant der Flotte, Ember, zu begleiten. Diese exklusive Verkostung nimmt sie mit auf eine Reise in die Welt des Genusses. Das Fünf-Gänge-Menü kombiniert jedes Gericht perfekt und bewusst mit einem anderen Spitzenwein.

In den privaten Speiseräumen der Spezialitätenrestaurants Polo Grill und Toscana können sich bis zu acht Genießer zwei neuen verlockenden Menüs mit einer speziellen Auswahl an Gourmetgerichten hingeben, die vom Küchenteam mit erstklassigen Tropfen kombiniert werden.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)