Israel: Tel Aviv initiiert neue White Night-Kampagne

Die jährliche White Night - die heuer am 29. Juni 2023 stattfindet - und ganz traditionell mit der Abenddämmerung startet und bis zum Morgengrauen andauert - gehört zu den größten kulturellen Veranstaltungen der Mittelmeermetropole. Die nächtlichen Feierlichkeiten umfassen dabei unter anderem diverse Aufführungen, Konzerte, nächtliche Museumsbesuche oder Yoga bei Sonnenaufgang.

Eine Übersicht zu den Events des Abends steht HIER zur Verfügung.

Ron Huldai, Bürgermeister von Tel Aviv-Jaffa, freut sich auf den besonderen Abend: „Die White Night hat eine langjährige Tradition. Die Veranstaltung ist Ausdruck unseres Engagements für den Erhalt und die Förderung der kreativen Kultur in der Stadt. Dieses Engagement zeigt sich das ganze Jahr über durch Investitionen in kreative Ressourcen und Infrastrukturen, die Präsentation einer Vielzahl zugänglicher kultureller Veranstaltungen, die bewusste Pflege der künstlerischen Gemeinschaft und die sorgfältige Wahrung und Erleichterung der vollständigen künstlerischen Freiheit in unserer Stadt. Lassen Sie sich diese Veranstaltung nicht entgehen und nutzen Sie die Vielfalt der angebotenen Shows und Erlebnisse! Ich wünsche Ihnen viel Spaß!"

Neue Kampagne zum Jubiläum

Die Tradition der White Night entstand im Juli 2003, als die UNESCO Tel Avivs Weiße Stadt als Weltkulturerbe anerkannte. In dem städtischen Kleinod vereint sich historische Bedeutung mit architektonischer Einzigartigkeit. Das Stadtzentrum von Tel Aviv beherbergt die weltweit größte Sammlung von Bauhaus-Gebäuden und hat damit einen hohen Stellenwert im Bereich der modernen Architektur. Die Auszeichnung als Weltkulturerbe in Verbindung mit dem Ruf Tel Avivs als Non-Stop-City hat die Idee zu den nächtlichen Feierlichkeiten der White Night initiiert.

Die neue Kampagne für das kulturelle Highlight hat sich in diesem Jahr dem unverwechselbaren Filmstil von Wes Anderson verschrieben. Anderson, der für seine einzigartige Exzentrik, visuelle Finesse und seinen Erzählstil bekannt ist, dient als kreativer Einfluss für die Kampagne. Ziel ist es Kunst- und Kulturliebhaber in die Stadt und zur White Night zu locken. Die Protagonistin des Films flaniert durch die Weiße Stadt, die dank ihrer Bauhaus-Architektur, mit ihrer typischen Symmetrie und der charakteristischen Farbpalette, geradezu prädestiniert für einen Film des Hollywood-Regisseurs scheint. (red)