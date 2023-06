Insgesamt belegte SIA bei den diesjährigen Skytrax Awards in vier Kategorien den ersten Platz, darunter Beste First Class (Best First Class Airline), Beste First Class Komfortannehmlichkeiten (Best First Class Comfort Amenities) und Beste Fluggesellschaft in Asien (Best Airline in Asia).

SIAs Low-Cost-Tochter Scoot wurde darüber hinaus zur besten Langstrecken-Low-Cost-Airline (Best Long Haul Low-cost Airline) gekürt und belegte den zweiten Platz in der Kategorie "World's Best Low-Cost Airlines".

Die Skytrax-Auszeichnungen beruhen auf Umfragen unter mehr als 20 Mio. Reisenden aus über 100 Ländern, die zwischen September 2022 und Mai 2023 mehr als 325 Fluggesellschaften bewertet haben.

Führende internationale Fluggesellschaft

Goh Choon Phong, Chief Executive Officer von Singapore Airlines, nahm die Auszeichnung "World's Best Airline" im Namen der Fluggesellschaft am 20. Juni 2023 in Paris entgegen und sagte dazu folgendes: "Diese Auszeichnung ist ein Zeugnis für den unbeugsamen Willen unserer Mitarbeiter, die unermüdlich gearbeitet und viele Entbehrungen auf sich genommen haben, um sicherzustellen, dass SIA für die Erholung der Luftverkehrsindustrie vorbereitet war. Das hat es uns ermöglicht, aus der Pandemie gestärkt und als führende internationale Fluggesellschaft hervorzugehen."

Edward Plaisted, Chief Executive Officer von Skytrax, sagte: "Es ist ein großartiger Erfolg für Singapore Airlines, den Titel "World's Best Airline" 2023 zu erhalten. Singapore Airlines hat in vielen Preiskategorien hervorragende Ergebnisse erzielt, wobei der Höhepunkt die Auszeichnung ihrer First Class-Kabine als weltbeste First Class ist. Wir gratulieren Singapore Airlines zu diesem Erfolg, der das Management und die Mitarbeiter der Fluggesellschaft mit großem Stolz und großer Zufriedenheit erfüllen sollte." (red)