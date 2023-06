Reminder: Estnisches Mittsommer-Event in Wien

"Feiern Sie mit uns den estnischen Mittsommer und die weißen Nächte in einem besonders gemütlichen Setting an der Alten Donau. Genießen Sie die Atmosphäre bei Wassersport, Speis und Trank und natürlich auch Info und Impressionen zu Estland – fühlen Sie sich wie zu Hause bei estnischen Freunden!", damit lädt Estland alle Reiseprofis zu ihrem Mittsommer-Event in Wien ein.

Datum: 27. Juni 2023

27. Juni 2023 Uhrzeit: ab 16.30 Uhr

ab 16.30 Uhr Location: Alte Donau, Wien

Hier das Programm im Detail:

SUP (auch f. Anfänger!) gibt es jeweils von 17.00-18.00 bzw. von 18.00-19.00 (bitte gewünschte Zeiteinheit bei der Anmeldung angeben)

Info-Vortrag über Estland - BBQ - Night-SUP

Night-SUP: ab ca. 21h (nach Nachfrage und Verfügbarkeit)

Weitere Infos:

Badebekleidung nötig. Umkleidemöglichkeiten gibt es vor Ort.

SUP Teilnahme beruht natürlich auf Freiwilligkeit - ganz nach dem Motto "lean back, chill & grill - wie im estnischen Sommer

Anmeldung zum Mittsommer-Event HIER (red)