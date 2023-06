Evaneos-Studie über umweltfreundliches Reisen

Evaneos, ein Pionier des Impact-Tourismus, enthüllte heute seine Ergebnisse zur Umfrage: "Wie Unternehmen und Bildungsinstitutionen verantwortungsbewusstes Reisen in Deutschland fördern können”. Welche Rolle spielen also Arbeitgeber und Schulen, um den Deutschen verantwortungsvolleres Reisen zu ermöglichen? Laut aktueller Umfrage der Reiseplattform sind 66% der Deutschen der Meinung, dass die gesellschaftlichen Pfeiler Wirtschaft und Bildung, umweltfreundliches und verantwortungsvolles Reisen erschweren.

Erkenntnisse der Studie

Im Mai 2023 befragte Evaneos gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut YouGov 2.021 Deutsche ab 18 Jahren, um besser verstehen zu können, ob und inwieweit sich die Deutschen von Arbeitgebern und Schulen eingeschränkt fühlen, besser zu reisen. Außerdem führte Evaneos die Studie parallel im Mai 2023 in Frankreich, Italien und Spanien durch.

Hier ein kurzer Überblick über einige der Resultate:

66% der Deutschen sind der Meinung, dass die gesellschaftlichen Pfeiler Wirtschaft und Bildung umweltfreundlicheres Reisen erschweren.

71% der Befragten sind der Meinung, dass veranwortungsbewussteres Reisen eine wichtige Rolle für die lokale Wirtschaft spielt.

53% der Befragten möchten bei ihrer nächsten Reise ihre CO2-Emissionen reduzieren. Aber nur 38% der Deutschen sind bereit, ihr Urlaubsbudget zu erhöhen, um bewusster und umweltfreundlicher zu reisen.

67% der Angestellten in Deutschland sind nicht mit der Urlaubspolitik ihrer Unternehmen einverstanden.

62% der Befragten gaben an, dass Massentourismus und Umweltverschmutzung durch Verkehr vermieden werden könnten, wenn Familien häufiger außerhalb der Schulferien verreisen könnten. 71% sind der Meinung, dass es für berufstätige Eltern schwierig ist, sich von der Arbeit so Urlaub zu nehmen, dass dieser immer mit den Schulferien kompatibel ist.

Fazit von Evaneos

"Wir müssen dringend unsere Art zu reisen überdenken, um die klimatischen Auswirkungen, die der Tourismus auf unsere Umwelt hat, zu begrenzen. Jeder von uns hat Lösungen an der Hand, um seine Reisen verantwortungsbewusster zu gestalten und für sich selbst erholsame Auszeiten zu schaffen", so Evaneos. Das sei jedoch nur möglich, wenn auch die Gesellschaft ein Bewusstsein für das Thema und die notwendigen Freiräume schafft. "Die Studie zeigt, dass Deutsche die Relevanz des Themas erkannt und klare Vorstellungen davon haben, wie Wirtschaft und Bildung hier helfen könnten. Dennoch besteht vor allem im Vergleich zu Italien und Spanien Aufholbedarf, was die Bereitschaft angeht, verantwortungsbewusstes Reisen auch mit den eigenen finanziellen Mitteln durchzusetzen", so die abschließenden Worte zu den Studienergebnissen.

Nähere Infos zu Evaneos unter: www.evaneos.de (red)