Neuer Vorstandsvorsitzender für LOT Polish Airlines

„Ich bedanke mich herzlich beim Aufsichtsrat für das in mich gesetzte Vertrauen“, sagte Michał Fijoł anlässlich seiner Ernennung. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir dank meiner Erfahrung sowie zusammen mit unserem professionellen und fokussierten Team exzellente Ergebnisse für LOT Polish Airlines erzielen werden. Gemeinsam wollen wir die Position der Fluggesellschaft nicht nur im Heimatmarkt Polen, sondern insbesondere auch in wichtigen internationalen Märkten weiter stärken.“

Fijołs Weg an die Spitze

Michał Fijoł kam im Jänner 2016 zu LOT Polish Airlines und wurde im März 2017 Vorstandsmitglied. Vor seinem Wechsel zu LOT Polish Airlines war er für verschiedene international agierende Unternehmen in den Bereichen Digitales, Marketing und Vertrieb tätig.

Zuvor absolvierte er an der Warsaw School of Economics sein Studium mit Promotion. Zudem hatte er als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes und der österreichischen Regierung auch an der Universität Osnabrück sowie an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert. (red)