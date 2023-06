AIDA Cruises: Weitere Maßnahmen für barrierefreies Reisen

Das deutsche Kreuzfahrtunternehmen hat sich auf die besonderen Anforderungen von Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen eingestellt. Für jeden Gast soll eine Kreuzfahrt mit AIDA möglich sein.

Austausch mit Expertenrat

Um das barrierefreie Reiseerlebnis sowohl an Land als auch an Bord kontinuierlich zu optimieren, geht das Unternehmen immer wieder neue Wege, so zum Beispiel mit der Gründung des Expertenrates unter der Schirmherrschaft von Kristina Vogel im April 2022. Zum Expertenkreis gehören u.a. Menschen mit eingeschränkter Geh-, Seh- oder Hörfähigkeit, die das Kreuzfahrtunternehmen aus Sicht der unterschiedlichsten Gäste- und Interessengruppen beraten.

„Die enge und vertraute Zusammenarbeit mit dem Expertenrat ist ein großer Gewinn für alle Beteiligten. Der kontinuierliche Austausch und das gemeinsame Verständnis sind für uns essenziell, um unsere Schiffe noch barrierefreier zu gestalten und allen unseren Gästen ein unbeschwertes Reiseerlebnis zu ermöglichen“, so Steffi Heinicke, Senior Vice President Guest Experience bei AIDA Cruises.

Als Schirmherrin des Expertenrates ist es für Kristina Vogel eine Herzensangelegenheit, Reisen an Bord für alle Gäste mit den verschiedensten Beeinträchtigungen stetig zu verbessern und ist begeistert von dem Engagement, welches AIDA für dieses so wichtige Thema zeigt. „Lange Zeit war Urlaub im Rollstuhl für mich mit vielen Herausforderungen verbunden. An Bord von AIDA habe ich mich sofort wohl und willkommen gefühlt. Die Schiffe sind durchdacht, und so ziemlich alle Bereiche an Bord sind für Rollstuhlfahrende barrierefrei. Nur einmal die Koffer packen und auf einer Reise gleich mehrere Traumziele entdecken zu können – das ist für mich purer Luxus, der sich herrlich normal anfühlt“, schwärmt Vogel.

Neu umgesetzte Maßnahmen

Mit Unterstützung des Expertenrats „Barrierefreies Reisen“ konnten bereits viele neue Erkenntnisse gewonnen und Maßnahmen definiert werden, die das barrierefreie Reisen für viele beeinträchtigte Gäste erleichtert. Dabei standen Optimierungen von Guiding-Systemen und Beschilderungen, vor allem in den Service-Bereichen der Restaurants und bei den Aufzügen im Fokus. Ebenso fanden wichtige Weiterentwicklungen im Kommunikations- und Digitalisierungsbereich statt, wie beispielsweise die Implementierung von Ring-Induktionsschleifen im Theatrium an Bord aller Schiffe. Und ein eigens konzipierter AIDA Katalog für barrierefreies Reisen kann mit der Text-to-Speech-Software „ReadSpeaker“ nun auch vorgelesen werden.

Ebenso wurden sicherheitsrelevante Themen wie die barrierefreie digitale Sicherheitseinweisung umgesetzt. Auch für die Landausflüge konnten bereits erste Ergebnisse präsentiert werden: Ab dieser Sommersaison können barrierefreie Ausflüge erstmalig ohne Aufpreis angeboten und über myAIDA gebucht werden. Hinzu kommen in vielen Häfen vermehrt Niederflurbusse bzw. rollstuhlgerechte Busse zum Einsatz. Eine neue Kategorisierung der Ausflüge nach Schwierigkeitsstufen hilft bei der passenden Auswahl.

Weitere Informationen rund um barrierefreie AIDA Kreuzfahrt sind online unter: www.aida.de/barrierefreiheit sowie beim Barrierefrei-Team im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 08 12 erhältlich. (red)