Malta Jazz Festival im Juli 2023

Sechs Tage lang ist Malta Gastgeber für Jazzmusiker aus dem In- und Ausland, die Kennern dieses Musikgenres ein Begriff sind. So tritt am 14. Juli die 23-jährige Grammy-Preisträgerin Samara Joy in Ta’ Liesse auf, die in den Kategorien „Best New Artist“ und „Best Vocal Jazz Album“ ausgezeichnet wurde, ebenso der aufstrebende Sänger und Saxophonspieler Immanuel Wilkins.

„Dieses Festival ist einzigartig in Europa. Es vereint künstlerische Exzellenz mit populären Elementen“, betont Sandro Zerafa, der künstlerische Leiter des Jazz Festivals. „In einer Zeit, in der Jazzfestivals immer mehr durch andere Musikstile verwässert werden und sich vom ursprünglichen Jazz entfernen, hat sich das Malta Jazz Festival seine Verbundenheit zu den traditionellen Facetten des Jazz bewahrt.“

Vier verschiedene Veranstaltungsorte

Zum 33-sten Mal, seit seiner Gründung im Jahr 1991, finden an vier verschiedenen Spielorten in Valletta Jazzkonzerte unterschiedlicher Stile statt. Neben international bekannten Künstlern treten auch maltesische Musiker auf, wie der aus der Ukraine stammende Saxophonspieler Carlo Muscat und sein Quartett sowie Paul Giordimaina, der mit seinem Trio an den späten Charles „City“ Gatt erinnert.

Das Festival wird am 10. Juli im Embassy Hotel mit einem Konzert von Daniel Sant, William Smith und Dean Montanaro eröffnet. Die Festivalwoche wird mit Abendkonzerten im Valletta City Theatre fortgesetzt, bei denen das New York Blue Quintet, das als eines der wichtigsten Vertreter der Hard-Bop-Tradition gilt, mit den New Yorker Spitzenmusikern Joe Magnarelli und Jeb Patton auftritt.

Besucher dürfen sich ebenfalls auf Raynald Colom, einer der angesehensten Trompeter der Welt, sowie Kurt Rosenwinkels Quartett mit Greg Hutchinson, Doug Weiss und Nicola Andrio freuen. Das Laurent Coq Trio und der bekannte Jazzsänger Kurt Elling werden ebenfalls wieder beim Malta Jazz Festival erwartet.

Jam Sessions in der Offbeat Bar

Auch in diesem Jahr wird die Tradition der Jam Sessions fortgesetzt und bietet Jazzenthusiasten die Möglichkeit, zusammen mit professionellen Musikern gemeinsam zu spielen. Unter der Leitung bekannter Künstler wie Immanuel Wilkins, Laurent Coq, Francesco Ciniglio, Jep Patton und John Magnarelli werden verschiedene Meisterklassen angeboten, in denen ambitionierte Musiker zusammen mit den Profis in den unterschiedlichen Stilrichtungen des Jazz gemeinsam auftreten. Für den Besucher wird so jede Jam Session zu einem überraschenden Erlebnis.

Das Programm des Malta Jazz Festivals unter: www.festivals.mt (red)